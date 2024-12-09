Первая партия льда прибыла в Екатеринбург для строительства ледового городка

Posted 9 декабря, 14:28
Published 9 декабря, 14:28
Modified 9 декабря, 14:30
Updated 9 декабря, 14:30
В центре Екатеринбурга кипит работа. Строители разгружают с грузовых машин ровные куски льда. Он будет служить строительным материалом для возведения ледового городка.
Сейчас завезли первую партию, сообщает ЕАН. Для возведения сказочного города потребуется еще несколько таких поставок.
Погода в этом году теплая и без снега, но тем не менее для льда опасности нет, так как температура не поднимется в ближайшее время до плюсовых отметок.
Напомним, в Нижнем Тагиле построят ледовый город по мотивам сказки «Айболит».