tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 14:28

Published 9 декабря, 14:28

Modified 9 декабря, 14:30

Updated 9 декабря, 14:30

Первая партия льда прибыла в Екатеринбург для строительства ледового городка

Первая партия льда прибыла в Екатеринбург для строительства ледового городка

9 декабря 2024, 14:28
В Екатеринбург привезли материал для ледового городка.

В центре Екатеринбурга кипит работа. Строители разгружают с грузовых машин ровные куски льда. Он будет служить строительным материалом для возведения ледового городка.

Сейчас завезли первую партию, сообщает ЕАН. Для возведения сказочного города потребуется еще несколько таких поставок.

Погода в этом году теплая и без снега, но тем не менее для льда опасности нет, так как температура не поднимется в ближайшее время до плюсовых отметок.

«Лошадки, как живые»: в Нижнем Тагиле продолжается монтаж ледового городка
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Ледовый городок#Зима#Ледовый дворец#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика