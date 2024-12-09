tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 10:44

Published 9 декабря, 10:44

Modified 9 декабря, 10:46

Updated 9 декабря, 10:46

Певец Niletto при выступлении требует в гримерку «Доширак»

Певец Niletto включил в райдер лапшу быстрого приготовления и Kinder Сюрприз

9 декабря 2024, 10:44
Фото: 1MI.

Певец Niletto при выступлении требует в гримерку «Доширак»

Музыкант Niletto обновил условия своего райдера для выступлений. В него включена лапша быстрого приготовления, шоколад и вино. Сумма гонорара значительно выросла.

Уроженец Тюменской области Даниил Прытков, более известный российскому зрителю как Niletto, обновил свой бытовой райдер, который необходимо соблюдать для выступлений.

Во-первых, вырос размер гонорара за концерт, причем сразу почти на 50%: вместо 4 миллионов рублей музыкант хочет 5,5.

Во-вторых, в документе прописаны требования к жилью и транспорту: передвигаться к месту концерта Прытков хочет бизнес-классом на самолете, а поездом готов ехать не более, чем полсуток. В городе, где планируется выступление, Niletto хочет жить в пятизвездочном отеле, а ездить на BMW или Mercedes. В салоне артисту должны разрешить курить, пишет Ural Mash.

Что касается еды, то в гримерке музыкант ожидает увидеть воду без газа, 10 банок энергетического напитка, белковый коктейль, вино, виски, а также кальян. Из еды — 6 упаковок лапши быстрого приготовления и десерт в виде шоколадного яйца Kinder Сюрприз.

Ранее сообщалось об очередном переносе в Екатеринбурге концерта рэпера Big Baby Tape.

Читайте также:
Рэпер Леша Свик заплакал на сцене вместе со своей мамой на концерте в ЕкатеринбургеАнна Асти провела финальный концерт в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге организатору несостоявшегося концерта Стаса Михайлова грозит суд
Это худший концерт в моей жизни: сотни екатеринбуржцев не пустили к любимой группе
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Концерт#Артист#Звезды#Музыкант#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика