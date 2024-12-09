Певец Niletto включил в райдер лапшу быстрого приготовления и Kinder Сюрприз

Во-вторых, в документе прописаны требования к жилью и транспорту: передвигаться к месту концерта Прытков хочет бизнес-классом на самолете, а поездом готов ехать не более, чем полсуток. В городе, где планируется выступление, Niletto хочет жить в пятизвездочном отеле, а ездить на BMW или Mercedes. В салоне артисту должны разрешить курить, пишет Ural Mash.