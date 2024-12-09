Певец Niletto включил в райдер лапшу быстрого приготовления и Kinder Сюрприз

Posted 9 декабря, 10:44
Published 9 декабря, 10:44
Modified 9 декабря, 10:46
Updated 9 декабря, 10:46
Уроженец Тюменской области Даниил Прытков, более известный российскому зрителю как Niletto, обновил свой бытовой райдер, который необходимо соблюдать для выступлений.
Во-первых, вырос размер гонорара за концерт, причем сразу почти на 50%: вместо 4 миллионов рублей музыкант хочет 5,5.
Во-вторых, в документе прописаны требования к жилью и транспорту: передвигаться к месту концерта Прытков хочет бизнес-классом на самолете, а поездом готов ехать не более, чем полсуток. В городе, где планируется выступление, Niletto хочет жить в пятизвездочном отеле, а ездить на BMW или Mercedes. В салоне артисту должны разрешить курить, пишет Ural Mash.
Что касается еды, то в гримерке музыкант ожидает увидеть воду без газа, 10 банок энергетического напитка, белковый коктейль, вино, виски, а также кальян. Из еды — 6 упаковок лапши быстрого приготовления и десерт в виде шоколадного яйца Kinder Сюрприз.
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