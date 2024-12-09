Под Екатеринбургом закрывают одну из колоний: в ней кончились заключенные

Posted 9 декабря, 14:37
Published 9 декабря, 14:37
Modified 9 декабря, 14:39
Updated 9 декабря, 14:39
Речь идет о колонии-поселении №59 в Каменске-Уральском, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
В ведомстве отметили, что процесс ликвидации исправительного учреждения был запущен до 2022 года. Официальные документы о закрытии колонии-поселения уже получены.
Сотрудники УИС перешли на работу в другие подразделения.
Ранее сообщалось о том, что следственные изоляторы в Свердловской области переполнены. Речь шла о том, что в камерах, рассчитанных на четырех человек, располагаются до 20 человек. Однако во ФСИН информацию опровергли.
Часть ИВС в регионе была перепрофилирована под центры временного содержания мигрантов.