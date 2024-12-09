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Posted 9 декабря, 14:37

Published 9 декабря, 14:37

Modified 9 декабря, 14:39

Updated 9 декабря, 14:39

Под Екатеринбургом из-за отстутствия заключенных закрывается колония

Под Екатеринбургом закрывают одну из колоний: в ней кончились заключенные

9 декабря 2024, 14:37
Фото: 1MI.

Под Екатеринбургом из-за отстутствия заключенных закрывается колония

В Свердловской области закрывается одно из учреждений системы исполнения наказаний. Причина кроется в отсутствии в колонии заключенных.

Речь идет о колонии-поселении №59 в Каменске-Уральском, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

В ведомстве отметили, что процесс ликвидации исправительного учреждения был запущен до 2022 года. Официальные документы о закрытии колонии-поселения уже получены.

Сотрудники УИС перешли на работу в другие подразделения.

Ранее сообщалось о том, что следственные изоляторы в Свердловской области переполнены. Речь шла о том, что в камерах, рассчитанных на четырех человек, располагаются до 20 человек. Однако во ФСИН информацию опровергли.

Часть ИВС в регионе была перепрофилирована под центры временного содержания мигрантов.

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#Александра Никитская#Каменск-Уральский#Колония#Тюрьма#Заключенные#Исправительная колония#Ведомство#ФСИН#Екатеринбург
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