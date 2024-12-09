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Posted 9 декабря, 12:42

Published 9 декабря, 12:42

Modified 9 декабря, 12:51

Updated 9 декабря, 12:51

В Березовске после ЧП с цистерной возбуждено уголовное дело

После ЧП в Березовском с пострадавшими возбуждено уголовное дело

9 декабря 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney.

В Березовске после ЧП с цистерной возбуждено уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело после ЧП на заводе в Березовске, где два человека получили ожоги 100% тела.

Ранее стало известно, что 40-летний рабочий, пострадавший в результате возгорания, умер в больнице. Известно, что его коллега, также получивший ожоги, находится в коме.

Правоохранители должны найти виновных в нарушении требований охраны труда, которые повлекли смерть человека. Следователи собирают сведения о причинах трагедии.

Ранее СК начал проверку по факту ЧП.

Начальник пресс-службы МВД по региону отметил, что огонь в цистерне потушили работники предприятия. К этому моменту пострадавшие выбрались из нее.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате пожара в Срендеуральске. Причиной возгорания стала неисправная техника.

#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Производство#Березовский#Пострадавшие#Погибшие#Екатеринбург#Инцидент
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