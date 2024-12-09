После ЧП в Березовском с пострадавшими возбуждено уголовное дело

Posted 9 декабря, 12:42
Published 9 декабря, 12:42
Modified 9 декабря, 12:51
Updated 9 декабря, 12:51
Ранее стало известно, что 40-летний рабочий, пострадавший в результате возгорания, умер в больнице. Известно, что его коллега, также получивший ожоги, находится в коме.
Правоохранители должны найти виновных в нарушении требований охраны труда, которые повлекли смерть человека. Следователи собирают сведения о причинах трагедии.
Ранее СК начал проверку по факту ЧП.
Начальник пресс-службы МВД по региону отметил, что огонь в цистерне потушили работники предприятия. К этому моменту пострадавшие выбрались из нее.
Ранее сообщалось о двух погибших в результате пожара в Срендеуральске. Причиной возгорания стала неисправная техника.