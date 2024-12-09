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Posted 9 декабря, 09:56

Published 9 декабря, 09:56

Modified 9 декабря, 09:58

Updated 9 декабря, 09:58

Прокуратура в Екатеринбурге добилась выплаты зарплаты работнику

Прокуратура в Екатеринбурге добилась выплаты зарплаты работнику

9 декабря 2024, 09:56
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге прокуроры добились выплаты денег работнику после задержки зарплаты.

Верх-Исетская прокуратура Екатеринбурга потребовала от работодателя выплатить работнику задержанную заработную плату.

ООО «Автоальянс», сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона, задолжало своему сотруднику-водителю более 400 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры директору вынесено представление о необходимости выплаты денежных средств. Работодатель уже погасил задолженность.

Ранее в Красноуфимске вскрылся факт незаконных начислений за ЖКУ жителям города.

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#Александра Никитская#Прокуратура#Работа#Долг#Задолженность#Законодательство#Екатеринбург
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