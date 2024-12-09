Прокуратура в Екатеринбурге добилась выплаты зарплаты работнику

Posted 9 декабря, 09:56
Published 9 декабря, 09:56
Modified 9 декабря, 09:58
Updated 9 декабря, 09:58
Верх-Исетская прокуратура Екатеринбурга потребовала от работодателя выплатить работнику задержанную заработную плату.
ООО «Автоальянс», сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона, задолжало своему сотруднику-водителю более 400 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры директору вынесено представление о необходимости выплаты денежных средств. Работодатель уже погасил задолженность.
Ранее в Красноуфимске вскрылся факт незаконных начислений за ЖКУ жителям города.