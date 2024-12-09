Простые замены новогодней ели: украсьте дом без пластика и срезанного дерева

Вы можете самостоятельно насобирать лапника или приобрести в магазинах готовые композиции и хвойные ветви. Венок можно повесить и на входную или внутренние двери жилья, а также на стену кухни или гостиной. Композиции со свечами, игрушками и даже мандаринами отлично разместятся за обеденным и праздничным столом.