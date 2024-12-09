Простые замены новогодней ели: украсьте дом без пластика и срезанного дерева

Posted 9 декабря, 16:17
Published 9 декабря, 16:17
Modified 9 декабря, 16:24
Updated 9 декабря, 16:24
Новый год ассоциируется у россиян и жителей СНГ не только с мандаринами и оливье, но и с хвойным запахом, который разносится по квартире.
Однако живые ели быстро начинают осыпаться, доставляя дискомфорт домочадцам, а искусственные сложно назвать экологичными.
Символ праздника можно успешно заменить другими композициями, которые точно так же разбудят новогоднее настроение.
Вы можете самостоятельно насобирать лапника или приобрести в магазинах готовые композиции и хвойные ветви. Венок можно повесить и на входную или внутренние двери жилья, а также на стену кухни или гостиной. Композиции со свечами, игрушками и даже мандаринами отлично разместятся за обеденным и праздничным столом.
Также из ветвей можно собрать букет и поставить его в вазу, нарядив мелкими игрушками и гирляндой. А еще на елочных базарах продают готовые небольшие деревца — «елочки», собранные из ветвей.
Прекрасной альтернативой живой ели могут стать другие растения, которые можно купить в горшке.
Среди них есть как похожие на елочку кипарисы, пихты и можжевельники, так и экзотические.
Например, можно поискать в продаже араукарию, криптомерию или пихту, пишет издание РБК.
При должном уходе живые деревья будут радовать вас до весны. Некоторые из них даже можно попробовать высадить на даче.
Также символами Нового года и Рождества являются растения остролист или омела, а еще — пуансеттия, рекомендует издание MarieClaire.
«Рождественскую звезду» сегодня можно купить во многих магазинах, включая супермаркеты.
Если места в доме не хватает, то можно воспользоваться массой идей от елки из стремянки (лесенку наряжают огоньками) до символа Нового года из гирлянды на стене.
Также в тренде — ели, изображенные на холстах, которые вешают на стену, и новогодние деревца, собранные из разнокалиберных палок, рекомендует портал Inmyroom.
Их можно сделать как объемными, так и плоскими, разместив на стене или предмете мебели, включая дверь.
Творческие люди мастерят елочки из ткани, проволоки, подвешенных на леске елочных шаров и спиралей из картона, стопок книг и даже из подручных материалов, включая бумажные стикеры и наклейки.
Ранее стилисты дали советы, в чем встречать Новый 2025 год.