tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 07:58

Published 9 декабря, 07:58

Modified 9 декабря, 08:02

Updated 9 декабря, 08:02

С чем пить какао и горячий шоколад

С чем пить какао и горячий шоколад

9 декабря 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney.
С наступлением холодов все чаще хочется баловать себя ароматными, обволакивающими и сладкими напитками. К примеру, какао или горячий шоколад — жидкие десерты, которые не только согревают, но и поднимают настроение, а также оказывают полезное воздействие на организм в целом.

Какао, как и горячий шоколад, как правило, подают в небольших чашках, поставленных на блюдца. В некоторых заведениях к напиткам предлагают стакан воды или небольшое печенье в качестве так называемого «комплимента». С чем еще пьют какао и горячий шоколад, узнала Общественная служба новостей.

Что можно добавить в горячий шоколад и какао

Эти напитки, будто трансформер, ведь буквально каждый раз можно добавлять в них что-то новое, немного меняя стандартный вкус. К примеру, вместо коровьего молока, добавьте миндальное или кокосовое, а классический свекольный сахар замените тростниковым, либо финиковым сиропом. Кроме того, если вы ведете подсчет калорий, тогда хорошей идеей будет приготовить любимый напиток на обезжиренном молоке. Еще один вариант — разбавьте обычное молоко водой, вот только консистенция получится не такой тягучей и плотной, что может смутить.

В случае, если вы предпочитаете в горячий шоколад и какао добавлять сливки, то их тоже можно заменить на растительные. Любителям специй можно экспериментировать, составляя интересные вкусовые комбинации. Так, обогатить напитки помогут имбирь, куркума, корица, перец чили, мускатный орех, кардамон и т. д.

С чем пить какао и горячий шоколад

  • Густой и тягучий горячий шоколад, как и ароматный какао, многие любят пить вместе со свежими фруктами и ягодами. Всё дело в игре вкусов, потому как приторный и обволакивающий напиток хорошо сочетается с нежностью и свежестью сочных плодов.
  • Кто-то предпочитает сочетать сладость с кислинкой, выбирают дольки грейпфрута, лимона или апельсина, клубнику и киви. Попробуйте также дуэт из горячего шоколада вместе со свежей смородиной, малиной или абрикосом. Еще одно интересное сочетание — какао и кокос.
  • Фрукты и ягоды не обязательны в свежем виде, попробуйте вяленые или сушеные бананы, курагу, чернослив, инжир или клюкву. Подайте горячий шоколад с цукатами апельсина или лайма. Сладкоежкам понравится сочетание напитков вместе с клубникой, малиной или дольками апельсина в шоколаде. Не стоит забывать также про пастилу, орешки и халву.
  • Многие любят классическое сочетание какао с десертами: печеньем, пирожными, тортом и шоколадом. В таком случае попробуйте напитки с шариком мороженого. Холодный десерт можно добавить непосредственно в горячий напиток, либо есть вприкуску, кому как больше нравится. Кроме того, какао и горячий шоколад идеально сочетаются с выпечкой из разных видов теста.
  • Помимо сладостей, напитки можно сочетать с солёными закусками: чипсами, орешками, попкорном, сыром, крекерами и семечками. Такая еда подчеркнёт вкус какао и горячего шоколада, сделает его гораздо выразительнее и богаче.
  • Обогатить пряный вкус горячего шоколада можно, добавив в него тыквенное пюре. Получится настоящий осенне-зимний коктейль. По консистенции он будет плотнее, а потому — сытнее. В случае, если вам по каким-то причинам не по душе вкус тыквы, замените его на банановое, клубничное, либо пюре из чернослива.
  • Из интересных сочетаний — острые блюда и закуски. Некоторые люди любят добавлять в горячий шоколад соус чили, другие просто заедают приторный напиток начос, сухариками, бутербродами с копченой колбасой и т. д.
  • И, еще один ингредиент, который часто подают к какао и горячему шоколаду, — это, конечно же, маршмеллоу. Как правило, им посыпают напиток, поливая его различными топпингами.
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика