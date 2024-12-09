С чем пить какао и горячий шоколад

Эти напитки, будто трансформер, ведь буквально каждый раз можно добавлять в них что-то новое, немного меняя стандартный вкус. К примеру, вместо коровьего молока, добавьте миндальное или кокосовое, а классический свекольный сахар замените тростниковым, либо финиковым сиропом. Кроме того, если вы ведете подсчет калорий, тогда хорошей идеей будет приготовить любимый напиток на обезжиренном молоке. Еще один вариант — разбавьте обычное молоко водой, вот только консистенция получится не такой тягучей и плотной, что может смутить.