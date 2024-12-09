Какао, как и горячий шоколад, как правило, подают в небольших чашках, поставленных на блюдца. В некоторых заведениях к напиткам предлагают стакан воды или небольшое печенье в качестве так называемого «комплимента». С чем еще пьют какао и горячий шоколад, узнала Общественная служба новостей.
Что можно добавить в горячий шоколад и какао
Эти напитки, будто трансформер, ведь буквально каждый раз можно добавлять в них что-то новое, немного меняя стандартный вкус. К примеру, вместо коровьего молока, добавьте миндальное или кокосовое, а классический свекольный сахар замените тростниковым, либо финиковым сиропом. Кроме того, если вы ведете подсчет калорий, тогда хорошей идеей будет приготовить любимый напиток на обезжиренном молоке. Еще один вариант — разбавьте обычное молоко водой, вот только консистенция получится не такой тягучей и плотной, что может смутить.
В случае, если вы предпочитаете в горячий шоколад и какао добавлять сливки, то их тоже можно заменить на растительные. Любителям специй можно экспериментировать, составляя интересные вкусовые комбинации. Так, обогатить напитки помогут имбирь, куркума, корица, перец чили, мускатный орех, кардамон и т. д.
С чем пить какао и горячий шоколад
- Густой и тягучий горячий шоколад, как и ароматный какао, многие любят пить вместе со свежими фруктами и ягодами. Всё дело в игре вкусов, потому как приторный и обволакивающий напиток хорошо сочетается с нежностью и свежестью сочных плодов.
- Кто-то предпочитает сочетать сладость с кислинкой, выбирают дольки грейпфрута, лимона или апельсина, клубнику и киви. Попробуйте также дуэт из горячего шоколада вместе со свежей смородиной, малиной или абрикосом. Еще одно интересное сочетание — какао и кокос.
- Фрукты и ягоды не обязательны в свежем виде, попробуйте вяленые или сушеные бананы, курагу, чернослив, инжир или клюкву. Подайте горячий шоколад с цукатами апельсина или лайма. Сладкоежкам понравится сочетание напитков вместе с клубникой, малиной или дольками апельсина в шоколаде. Не стоит забывать также про пастилу, орешки и халву.
- Многие любят классическое сочетание какао с десертами: печеньем, пирожными, тортом и шоколадом. В таком случае попробуйте напитки с шариком мороженого. Холодный десерт можно добавить непосредственно в горячий напиток, либо есть вприкуску, кому как больше нравится. Кроме того, какао и горячий шоколад идеально сочетаются с выпечкой из разных видов теста.
- Помимо сладостей, напитки можно сочетать с солёными закусками: чипсами, орешками, попкорном, сыром, крекерами и семечками. Такая еда подчеркнёт вкус какао и горячего шоколада, сделает его гораздо выразительнее и богаче.
- Обогатить пряный вкус горячего шоколада можно, добавив в него тыквенное пюре. Получится настоящий осенне-зимний коктейль. По консистенции он будет плотнее, а потому — сытнее. В случае, если вам по каким-то причинам не по душе вкус тыквы, замените его на банановое, клубничное, либо пюре из чернослива.
- Из интересных сочетаний — острые блюда и закуски. Некоторые люди любят добавлять в горячий шоколад соус чили, другие просто заедают приторный напиток начос, сухариками, бутербродами с копченой колбасой и т. д.
- И, еще один ингредиент, который часто подают к какао и горячему шоколаду, — это, конечно же, маршмеллоу. Как правило, им посыпают напиток, поливая его различными топпингами.