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Posted 9 декабря, 15:59

Published 9 декабря, 15:59

Modified 9 декабря, 16:01

Updated 9 декабря, 16:01

Федеральному девелоперу запретят застраивать озеро Шарташ в Екатеринбурге

«Самолет» приземлили: власти Екатеринбурга запретят девелоперу застраивать Шарташ

9 декабря 2024, 15:59
Фото: 1MI.

Федеральному девелоперу запретят застраивать озеро Шарташ в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга решила поддержать жителей города, которые выступают против застройки северной части озера Шарташ. Девелоперу «Самолет» хотят отказать в реализации планов.

Строительная компания «Самолет» изначально планировала построить многоэтажные жилые дома на северной окраине озера — в них могли бы проживать 23 тысячи человек. Однако местные жители высказали свое недовольство этим проектом. Данный факт 66.ру подтвердили в пресс-службе мэрии города.

По результатам общественных слушаний в мэрии города Екатеринбурга 807 человек выразили мнение, что строительство зданий может нанести ущерб водоему. В своем заключении начальник Управления архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений муниципалитета Андрей Чернышов предложил учесть это мнение.

Представители администрации проинформировали, что планируют отклонить запрос застройщика о реализации данного проекта. Окончательное решение будет принято мэром Алексеем Орловым. После проведения слушаний он подпишет специальный указ.

Напомним, что «Самолет» планировал построить многоэтажный жилой комплекс площадью 190 тысяч квадратных метров, состоящий из нескольких секций высотой от 12 до 17 этажей. Помимо жилья в рамках проекта предусматривалось возведение торгово-развлекательного центра, двух школ на 3000 учеников, трех детских садов на 1000 мест, спорткомплекса с бассейном, поликлиники и школы искусств.

В конце октября в Свердловской области был отменен закон об обманутых дольщиках.

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