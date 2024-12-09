«Самолет» приземлили: власти Екатеринбурга запретят девелоперу застраивать Шарташ

Напомним, что «Самолет» планировал построить многоэтажный жилой комплекс площадью 190 тысяч квадратных метров, состоящий из нескольких секций высотой от 12 до 17 этажей. Помимо жилья в рамках проекта предусматривалось возведение торгово-развлекательного центра, двух школ на 3000 учеников, трех детских садов на 1000 мест, спорткомплекса с бассейном, поликлиники и школы искусств.