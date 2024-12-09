Сирота без квартиры: в Екатеринбурге боец СВО не мог добиться жилья

Молодой человек из Екатеринбурга стал сиротой, когда ему не было 18 лет. Так, в 2015 году его зарегистрировали как нуждающегося в квартире. Позже свердловчанин отправился в зону боевых действий на СВО. В настоящее время он вернулся домой на отдых от военной службы.