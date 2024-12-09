Сирота без квартиры: в Екатеринбурге боец СВО не мог добиться жилья

Posted 9 декабря, 15:58
Published 9 декабря, 15:58
Modified 9 декабря, 16:00
Updated 9 декабря, 16:00
Молодой человек из Екатеринбурга стал сиротой, когда ему не было 18 лет. Так, в 2015 году его зарегистрировали как нуждающегося в квартире. Позже свердловчанин отправился в зону боевых действий на СВО. В настоящее время он вернулся домой на отдых от военной службы.
Молодой человек обратился в екатеринбургскую прокуратуру Чкаловского района, так как положенное ему по закону жилье он так и не получил. Защищая права свердловчанина, прокуратура направила в суд иск, обязывающий министерство строительства и развития инфраструктуры обеспечить жильем.
Решение суда было в пользу истца и сироте предоставили квартиру в новом доме Екатеринбурга, сообщает прокуратура Свердловской области.
Ранее в столице Среднего урала несколько сирот не могли добиться положенного им по закону жилья.