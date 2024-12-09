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Posted 9 декабря, 15:58

Published 9 декабря, 15:58

Modified 9 декабря, 16:00

Updated 9 декабря, 16:00

Сирота из Екатеринбурга не мог получить квартиру больше 5 лет

Сирота без квартиры: в Екатеринбурге боец СВО не мог добиться жилья

9 декабря 2024, 15:58
Фото: 1MI.

Сирота из Екатеринбурга не мог получить квартиру больше 5 лет

В юном возрасте молодой человек из Екатеринбурга потерял родителей. Ему полагалась квартира, но получить ее не удавалось. Свердловчанин ушел на СВО и, обратившись в прокуратуру, добился жилья.

Молодой человек из Екатеринбурга стал сиротой, когда ему не было 18 лет. Так, в 2015 году его зарегистрировали как нуждающегося в квартире. Позже свердловчанин отправился в зону боевых действий на СВО. В настоящее время он вернулся домой на отдых от военной службы.

Молодой человек обратился в екатеринбургскую прокуратуру Чкаловского района, так как положенное ему по закону жилье он так и не получил. Защищая права свердловчанина, прокуратура направила в суд иск, обязывающий министерство строительства и развития инфраструктуры обеспечить жильем.

Решение суда было в пользу истца и сироте предоставили квартиру в новом доме Екатеринбурга, сообщает прокуратура Свердловской области.

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