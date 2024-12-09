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Posted 9 декабря, 13:09

Published 9 декабря, 13:09

Modified 9 декабря, 13:11

Updated 9 декабря, 13:11

Суд в Кировограде дал 1,5 года тюрьмы мигранту за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Суд в Кировограде дал 1,5 года тюрьмы мигранту за попытку дать взятку сотруднику ДПС

9 декабря 2024, 13:09
Фото: 1MI.
В Кировограде суд дал 1,5 года тюрьмы и штраф мигранту, нарушившему ПДД и предложившему взятку инспектору ДПС.

В Кировограде вынесен приговор по делу о попытке дачи взятки должностному лицу. Областная прокуратура Свердловской области сообщает, что иностранец был остановлен сотрудниками ДПС за нарушение правил дорожного движения.

Мигрант ехал на «КАМАЗе» по трассе из Кировограда в Верхний Тагил без прав, диагностической карты и тахографа. Когда его поймали, он попытался откупиться от правоохранителей и предложил инспектору дорожной службы 11 тысяч рублей.

Однако сотрудник ДПС сообщил о попытке подкупа в полицию.

Суд постановил лишить мигранта свободы на 1,5 года, изъять деньги, которые могли стать взяткой, а также оштрафовал фигуранта на 110 тысяч рублей.

Ранее суд в Каменске-Уральском приговорил мужчину, виновного в ДТП со смертельным исходом, к принудительным работам.

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#Александра Никитская#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Приговор#Взятка#ДПС#Екатеринбург#Инспектор ДПС
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