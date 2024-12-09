Суд в Кировограде дал 1,5 года тюрьмы мигранту за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Мигрант ехал на «КАМАЗе» по трассе из Кировограда в Верхний Тагил без прав, диагностической карты и тахографа. Когда его поймали, он попытался откупиться от правоохранителей и предложил инспектору дорожной службы 11 тысяч рублей.