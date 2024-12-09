Суд в Кировограде дал 1,5 года тюрьмы мигранту за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Posted 9 декабря, 13:09
Published 9 декабря, 13:09
Modified 9 декабря, 13:11
Updated 9 декабря, 13:11
В Кировограде вынесен приговор по делу о попытке дачи взятки должностному лицу. Областная прокуратура Свердловской области сообщает, что иностранец был остановлен сотрудниками ДПС за нарушение правил дорожного движения.
Мигрант ехал на «КАМАЗе» по трассе из Кировограда в Верхний Тагил без прав, диагностической карты и тахографа. Когда его поймали, он попытался откупиться от правоохранителей и предложил инспектору дорожной службы 11 тысяч рублей.
Однако сотрудник ДПС сообщил о попытке подкупа в полицию.
Суд постановил лишить мигранта свободы на 1,5 года, изъять деньги, которые могли стать взяткой, а также оштрафовал фигуранта на 110 тысяч рублей.
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