tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 14:26

Published 9 декабря, 14:26

Modified 9 декабря, 17:22

Updated 9 декабря, 17:22

Тагильская семья стала победителем премии «Семья России»

Тагильская семья стала победителем премии «Семья России»

9 декабря 2024, 14:26
Фото: Татьяна Важенина.
Семья Важениных из Нижнего Тагила стала победителем премии «Семья России» в рамках Всероссийского конкурса.

2024 год, который подходит к завершению, был объявлен годом семьи. В соответствии с этой темой был организован Всероссийский конкурс и серия офлайн-мероприятий для многодетных семей из разных областей, в том числе из Свердловской.

Проект «Премия „Семья России“ является значимой социальной инициативой, направленной на поддержку многодетных семей. Он успешно реализуется уже два года и привлек внимание множества семей из различных уголков страны, — сообщает лидер проекта Татьяна Буцкая.

В конкурсе приняла участие многодетная семья Важениных из Нижнего Тагила. Семья стала победителями премии «Семья России» в номинации «Сила семьи». Данная номинация о преодолении трудностей и взаимной поддержке в период участия члена семьи в СВО.

Фото: Татьяна Важенина

Татьяна Важенина поделилась радостной новостью о победе в своих социальных сетях. Она мама восьмерых детей. Помимо этого она занимается своим блогом, бизнесом и многим другим:

Несмотря на то, что я мама восьмерых детей, я умею планировать свое время так, что успеваю и в бизнесе, и в воспитании детей, и про себя красивую не забываю! — пишет на своей странице в социальных сетях Татьяна.

В ноябре Татьяна принимала участие в конкурсе «Супер-мама», где получила звание «Мама-Грация».

Ранее тагильский школьник победил во Всероссийском конкурсе сочинений. Он написал про свою «солнечную» сестру, чем тронул членов жюри.

Тагильские юноши стали призерами на Всероссийских соревнованиях по борьбе
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильские школьники взяли «бронзу» на Всероссийском турнире по настольному теннисуТагильские спортсмены взяли призовые места на всероссийском конкурсеЕкатеринбурженка Арина Точилова: путь к вершине «Голоса. Дети»
#Агата Королева#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Награда#Премия#Семья#Многодетная семья#Блог#Молодая семья#Многодетные семьи#Конкурсы#Всероссийский конкурс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика