Тагильская семья стала победителем премии «Семья России»

Posted 9 декабря, 14:26
Published 9 декабря, 14:26
Modified 9 декабря, 17:22
Updated 9 декабря, 17:22
2024 год, который подходит к завершению, был объявлен годом семьи. В соответствии с этой темой был организован Всероссийский конкурс и серия офлайн-мероприятий для многодетных семей из разных областей, в том числе из Свердловской.
Проект «Премия „Семья России“ является значимой социальной инициативой, направленной на поддержку многодетных семей. Он успешно реализуется уже два года и привлек внимание множества семей из различных уголков страны, — сообщает лидер проекта Татьяна Буцкая.
В конкурсе приняла участие многодетная семья Важениных из Нижнего Тагила. Семья стала победителями премии «Семья России» в номинации «Сила семьи». Данная номинация о преодолении трудностей и взаимной поддержке в период участия члена семьи в СВО.
Татьяна Важенина поделилась радостной новостью о победе в своих социальных сетях. Она мама восьмерых детей. Помимо этого она занимается своим блогом, бизнесом и многим другим:
Несмотря на то, что я мама восьмерых детей, я умею планировать свое время так, что успеваю и в бизнесе, и в воспитании детей, и про себя красивую не забываю! — пишет на своей странице в социальных сетях Татьяна.
В ноябре Татьяна принимала участие в конкурсе «Супер-мама», где получила звание «Мама-Грация».
Ранее тагильский школьник победил во Всероссийском конкурсе сочинений. Он написал про свою «солнечную» сестру, чем тронул членов жюри.