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Posted 9 декабря, 12:27

Published 9 декабря, 12:27

Modified 9 декабря, 12:29

Updated 9 декабря, 12:29

В Березовском простятся с Героем России Егором Поспеловым

В Березовском простятся с Героем России Егором Поспеловым

9 декабря 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney.
В Березовском простятся с погибшим под Селидово Егором Поспеловым.

Егор погиб 10 ноября в тяжелом бою.

Егор Поспелов родился в 1996 году в Екатеринбурге. Он был не только талантливым музыкантом, солистом ансамбля «Кадриль», лауреатом многих конкурсов, но и успешным менеджером.

После создания семьи и рождения дочери в 2024 году, он добровольцем отправился на фронт, следуя примеру отца, участника СВО. Сейчас его папа демобилизован после ранения.

Прощание с Егором состоится 10 декабря в 10 часов утра на траурном митинге и в 11 часов утра на отпевании, рассказал мэр Евгений Писцов.

Напомним, в Свердловской области простились с метким стрелком.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Умер#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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