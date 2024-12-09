В Березовском простятся с Героем России Егором Поспеловым

Posted 9 декабря, 12:27
Published 9 декабря, 12:27
Modified 9 декабря, 12:29
Updated 9 декабря, 12:29
Егор погиб 10 ноября в тяжелом бою.
Егор Поспелов родился в 1996 году в Екатеринбурге. Он был не только талантливым музыкантом, солистом ансамбля «Кадриль», лауреатом многих конкурсов, но и успешным менеджером.
После создания семьи и рождения дочери в 2024 году, он добровольцем отправился на фронт, следуя примеру отца, участника СВО. Сейчас его папа демобилизован после ранения.
Прощание с Егором состоится 10 декабря в 10 часов утра на траурном митинге и в 11 часов утра на отпевании, рассказал мэр Евгений Писцов.
Напомним, в Свердловской области простились с метким стрелком.