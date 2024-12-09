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Posted 9 декабря, 14:10

Published 9 декабря, 14:10

Modified 9 декабря, 14:12

Updated 9 декабря, 14:12

В Екатеринбурге под суд отправят отца, выбросившего годовалую дочь с балкона

В Екатеринбурге фигуранта дела об убийстве малолетней дочери могут отправить лечиться

9 декабря 2024, 14:10
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге под суд отправят отца, выбросившего годовалую дочь с балкона

Мужчина из Екатеринбурга, выбросивший с балкона свою маленькую дочь, отправится под суд. Фигурант признан невменяемым.

В Екатеринбурге следователи вынесли постановление о совершении преступлений мужчиной, в том числе, в убийстве малолетнего.

По данным СК по Свердловской области, в отношении жителя Екатеринбурга установлена его причастность к убийству своей маленькой дочери, совершенному 30 декабря 2023 года. Также ему вменяют истязание, а еще — разбой и вымогательство.

Установлено, что фигурант издевался над дочерью 2022 года рождения, а в указанный день выбросил ребенка с балкона 5 этажа. От травм малышка скончалась на месте, сообщает руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Александр Сапегин.

После жесткого убийства мужчина с угрозами вымогал деньги у супруги, а когда та смогла сбежать, напал на мужчину, из квартиры которого похитил деньги и имущество. Ущерб был оценен в 170 тысяч рублей.

Однако экспертиза показала, что фигурант невменяем из-за психического расстройства. После завершения расследования СК будет ходатайствовать о наказании в виде принудительного лечения.

Ранее суд в Свердловской области дал 1,5 года тюрьмы мигранту за попытку дать взятку инспектору ДПС.

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