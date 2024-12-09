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Posted 9 декабря, 16:19

Published 9 декабря, 16:19

Modified 9 декабря, 16:21

Updated 9 декабря, 16:21

В екатеринбургском метро обновленные электрички протестируют без пассажиров

В Екатеринбурге новые поезда в метро обкатают без пассажиров

9 декабря 2024, 16:19
Фото: 1MI.

В екатеринбургском метро обновленные электрички протестируют без пассажиров

Екатеринбургский метрополитен пополнился двумя новыми составами. В ближайшие дни будет проходить их обкатка, однако пассажиров внутрь не пустят.

В метрополитене Екатеринбурга с 11 по 24 декабря запланированы технические испытания двух обновленных поездов, которые недавно были модернизированы. В указанный период пассажиров в эти поезда не посадят, информирует пресс-служба мэрии.

В ходе испытаний будут проверены все устройства, системы и приборы в вагонах во время движения с различными скоростями и в различных условиях. Поезда будут отправляться на линию для испытаний в нерабочее время, и в это время пассажиров в них не будет.

Автомобили были отремонтированы на заводе Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭВРЗ) в Санкт-Петербурге. Обновленные составы планируется начать использовать для перевозки пассажиров в январе 2025 года.

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Екатеринбурге будет бесплатным.

Глава Екатеринбурга был замечен среди пассажиров метро
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Метро#Пассажиры#Поезда#Общественный транспорт#Обкатка#Екатеринбург
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