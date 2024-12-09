В Екатеринбурге новые поезда в метро обкатают без пассажиров

Posted 9 декабря, 16:19
Published 9 декабря, 16:19
Modified 9 декабря, 16:21
Updated 9 декабря, 16:21
В метрополитене Екатеринбурга с 11 по 24 декабря запланированы технические испытания двух обновленных поездов, которые недавно были модернизированы. В указанный период пассажиров в эти поезда не посадят, информирует пресс-служба мэрии.
В ходе испытаний будут проверены все устройства, системы и приборы в вагонах во время движения с различными скоростями и в различных условиях. Поезда будут отправляться на линию для испытаний в нерабочее время, и в это время пассажиров в них не будет.
Автомобили были отремонтированы на заводе Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭВРЗ) в Санкт-Петербурге. Обновленные составы планируется начать использовать для перевозки пассажиров в январе 2025 года.
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Екатеринбурге будет бесплатным.