В Екатеринбурге силовики нашли похищенного четырехлетнего мальчика

Posted 9 декабря, 06:41
Published 9 декабря, 06:41
Modified 9 декабря, 06:43
Updated 9 декабря, 06:43
Маленького жителя Калининграда похитил родной отец и спрятал в столице Среднего Урала. Ребенок по решению суда должен был жить с мамой.
Похитителя обнаружили в Академическом районе. Судебные приставы долго стучались к нему в квартиру прежде чем он открыл дверь. Когда мужчина все-таки вышел, в квартиру зашли стражи порядка и нашли ребенка спящим.
Мама ребенка уже знала о готовящейся операции и прилетела в Екатеринбург. Малыш очень обрадовался маме.
Родители пообещали силовикам в следующий раз решать вопрос мирно и учиться договариваться, сообщает свердловская служба судебных приставов.
Напомним, пропавшая студентка из Екатеринбурга упала с моста.