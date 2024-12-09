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Posted 9 декабря, 06:41

Published 9 декабря, 06:41

Modified 9 декабря, 06:43

Updated 9 декабря, 06:43

В Екатеринбурге силовики нашли похищенного четырехлетнего мальчика

В Екатеринбурге силовики нашли похищенного четырехлетнего мальчика

9 декабря 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге силовики нашли похищенного родным отцом четырехлетнего мальчика.

Маленького жителя Калининграда похитил родной отец и спрятал в столице Среднего Урала. Ребенок по решению суда должен был жить с мамой.

Похитителя обнаружили в Академическом районе. Судебные приставы долго стучались к нему в квартиру прежде чем он открыл дверь. Когда мужчина все-таки вышел, в квартиру зашли стражи порядка и нашли ребенка спящим.

Мама ребенка уже знала о готовящейся операции и прилетела в Екатеринбург. Малыш очень обрадовался маме.

Родители пообещали силовикам в следующий раз решать вопрос мирно и учиться договариваться, сообщает свердловская служба судебных приставов.

Напомним, пропавшая студентка из Екатеринбурга упала с моста.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Похищение#Похищение человека#Екатеринбург
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