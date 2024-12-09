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Posted 9 декабря, 08:38

Published 9 декабря, 08:38

Modified 9 декабря, 08:52

Updated 9 декабря, 08:52

Выступление Big Baby Tape в Екатеринбурге не состоится

В Екатеринбурге в очередной раз отменено выступление Big Baby Tape

9 декабря 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney.

Выступление Big Baby Tape в Екатеринбурге не состоится

В Екатеринбурге снова отменен концерт Big Baby Tape. Зрители переживают.

Музыкант-рэпер должен был спеть в столице Урала 8 декабря, но организаторы отменили выступление за несколько часов.

И это уже второй перенос: изначально концерт планировался 20 октября.

Зрители, лишившиеся досуга, переживают за уплаченные деньги и уже планируют разбирательства по закону. Однако организаторы уверяют ценителей рэп-музыки, что Big Baby Tape приедет в Екатеринбург 12 декабря.

Концерт исполнителя уже отменяли в Екатеринбурге в 2023 году — тогда на рэпера пожаловались общественные деятели, сославшись на наличие в песнях упоминаний запрещенных веществ, пишет Ural Mash.

Ранее зрители концерта группы «Перемотка», который прошел в Екатеринбурге, пожаловались на рейд полиции во время выступления. Из-за проверки правоохранителей многие посетители послушали лишь малую часть выступления.

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#Александра Никитская#Общество#Деньги#Концерт#Выступление#Отмена#Екатеринбург
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