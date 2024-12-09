В Екатеринбурге в очередной раз отменено выступление Big Baby Tape

Posted 9 декабря, 08:38
Published 9 декабря, 08:38
Modified 9 декабря, 08:52
Updated 9 декабря, 08:52
Музыкант-рэпер должен был спеть в столице Урала 8 декабря, но организаторы отменили выступление за несколько часов.
И это уже второй перенос: изначально концерт планировался 20 октября.
Зрители, лишившиеся досуга, переживают за уплаченные деньги и уже планируют разбирательства по закону. Однако организаторы уверяют ценителей рэп-музыки, что Big Baby Tape приедет в Екатеринбург 12 декабря.
Концерт исполнителя уже отменяли в Екатеринбурге в 2023 году — тогда на рэпера пожаловались общественные деятели, сославшись на наличие в песнях упоминаний запрещенных веществ, пишет Ural Mash.
Ранее зрители концерта группы «Перемотка», который прошел в Екатеринбурге, пожаловались на рейд полиции во время выступления. Из-за проверки правоохранителей многие посетители послушали лишь малую часть выступления.