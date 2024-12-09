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Posted 9 декабря, 16:53

Published 9 декабря, 16:53

Modified 9 декабря, 16:55

Updated 9 декабря, 16:55

В зоопарке Екатеринбурга поселились носухи Лейла и Лёлик

В екатеринбургском зоопарке пополнение: приехали носухи Лейла и Лёлик

9 декабря 2024, 16:53
Фото: Екатеринбургский зоопарк/Кира Праздничкова.

В зоопарке Екатеринбурга поселились носухи Лейла и Лёлик

В зоопарке Екатеринбурга появились новые обитатели — носухи Лейла и Лёлик. Зверьки хорошо адаптировались и с удовольствием кушают овощи и мясо.

Самку по имени Лейла привезли из Ижевского зоопарка, ее будущий партнер Лёлик родом из Ставропольского края, сообщили сотрудники екатеринбургского зоопарка в соцсетях.

Носухи — это очень забавные млекопитающие. Свое название они получили из-за того, что верхняя губа у них срослась с носом, из-за чего получился небольшой хоботок.

Фото: Екатеринбургский зоопарк/Кира Праздничкова

Лейла — очень скромная девочка, ведет себя тихо и осторожно. А Лёлик освоился гораздо быстрее и активно изучает окружающее пространство.

Сейчас пара еще осваивается в вольере, что, впрочем, никак не сказывается на аппетите новоселов. В их меню входят морковь, огурцы, другие овощи, яблоки, мясо куры, говядина, живой корм. Все это, конечно, будет съедено, однако, мясные продукты нравятся парочке больше, — рассказывают сотрудники.

Увидеть «сладкую парочку» в павильоне «Центральный» в часы работы зоопарка.

Ранее в Нижний Тагил приехал цирк-шапито, в котором животные содержались в ужасных условиях.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Животные#Природа#Зоопарк#Екатеринбург
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