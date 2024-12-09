В екатеринбургском зоопарке пополнение: приехали носухи Лейла и Лёлик

Posted 9 декабря, 16:53
Published 9 декабря, 16:53
Modified 9 декабря, 16:55
Updated 9 декабря, 16:55
Самку по имени Лейла привезли из Ижевского зоопарка, ее будущий партнер Лёлик родом из Ставропольского края, сообщили сотрудники екатеринбургского зоопарка в соцсетях.
Носухи — это очень забавные млекопитающие. Свое название они получили из-за того, что верхняя губа у них срослась с носом, из-за чего получился небольшой хоботок.
Лейла — очень скромная девочка, ведет себя тихо и осторожно. А Лёлик освоился гораздо быстрее и активно изучает окружающее пространство.
Сейчас пара еще осваивается в вольере, что, впрочем, никак не сказывается на аппетите новоселов. В их меню входят морковь, огурцы, другие овощи, яблоки, мясо куры, говядина, живой корм. Все это, конечно, будет съедено, однако, мясные продукты нравятся парочке больше, — рассказывают сотрудники.
Увидеть «сладкую парочку» в павильоне «Центральный» в часы работы зоопарка.
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