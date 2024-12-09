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Posted 9 декабря, 14:47

Published 9 декабря, 14:47

Modified 9 декабря, 14:49

Updated 9 декабря, 14:49

В Нижнем Тагиле не работает два светофора на проспекте Вагоностроителей

В Нижнем Тагиле не работает два светофора на проспекте Вагоностроителей

9 декабря 2024, 14:47
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле 2 светофорных объекта временно не работают. Оба находятся на Вагоностроителей.

Электричество отключили из-за аварии, сообщает МБУ «Центр организации дорожного движения». В результате происшествия отключились 2 светофора на пр. Вагоностроителей. Один светофорный объект находится на пересечении с улицей Окунева, а второй — с улицей Орджоникидзе.

Сроки подачи электроэнергии и включения светофоров не уточняются.

Напомним, на перекрестке улиц Ильича — Тимирязева появился новый светофор.

Новый светофор появится на перекрестке на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Дорога#Светофор#Светофоры#Екатеринбург
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