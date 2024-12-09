В Нижнем Тагиле не работает два светофора на проспекте Вагоностроителей

Электричество отключили из-за аварии, сообщает МБУ «Центр организации дорожного движения». В результате происшествия отключились 2 светофора на пр. Вагоностроителей. Один светофорный объект находится на пересечении с улицей Окунева, а второй — с улицей Орджоникидзе.