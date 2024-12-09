В Нижнем Тагиле открылся первый православный детский сад

Сейчас в саду открыт дополнительный набор детей, включая ребятишек с ОВЗ. Для особых малышей обучают специалистов и закупают оборудование. Всего детское учреждение может вместить 75 воспитанников. Есть младшие (от трех лет) и подготовительные группы для детей от 6 лет. Их обучают по программе «Русская классическая школа».