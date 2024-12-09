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Posted 9 декабря, 15:09

Published 9 декабря, 15:09

Modified 9 декабря, 15:11

Updated 9 декабря, 15:11

В Нижнем Тагиле открылся первый православный детский сад

В Нижнем Тагиле открылся первый православный детский сад

9 декабря 2024, 15:09
Фото: Изображение Midjourney.
На торжественном открытии присутствовали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и епископ Феодосий.

В Нижнем Тагиле открылся первый православный детский сад. Сейчас в нем уже обучаются 33 дошкольника в возрасте от 3 до 7 лет.

На торжественном открытии присутствовали епископ Феодосий и мэр города Владислав Пинаев.

Глава города в своей речи напомнил о наличии в Нижнем Тагиле Православной гимназии. Детский сад появился по запросу горожан, отметил Пинаев.

Епископ Феодосий рассказал, что детский сад будет готовить детей к поступлению в гимназию. Он выразил надежду, что молитвы святого помогут воспитанникам учреждения и их семьям.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Илья Колесов

Детский сад «Стилиан», названный в честь покровителя детей святого Стилиана Пафлагонского, расположен в здании детского сада на улице Бригадной. Строение принадлежит Нижнетагильской епархии.

Сейчас в саду открыт дополнительный набор детей, включая ребятишек с ОВЗ. Для особых малышей обучают специалистов и закупают оборудование. Всего детское учреждение может вместить 75 воспитанников. Есть младшие (от трех лет) и подготовительные группы для детей от 6 лет. Их обучают по программе «Русская классическая школа».

Ранее стало известно, что тагильская семья стала победителем премии в конкурсе «Семья России»

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#Александра Никитская#Нижний Тагил#Образование#Православие#Нижнетагильская епархия#Дошкольное образование#Образовательные учреждения#Екатеринбург#Детский сад
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