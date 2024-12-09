В Нижнем Тагиле отмечается превышение оксида углерода

Posted 9 декабря, 16:30
Published 9 декабря, 16:30
Modified 9 декабря, 16:32
Updated 9 декабря, 16:32
6 декабря текущего года в Нижнем Тагиле снова зафиксировано нарушение допустимых концентраций загрязняющих воздух. Максимальное содержание угарного газа было отмечено на Красном камне в 8:00 утра и составило 1,3 предельно допустимой концентрации, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Это значение хоть и не сильно, но превышает норму, следовательно представляет опасность для здоровья людей. Оксид углерода при длительном воздействии может привести к возникновению головных болей, головокружения и даже к потере сознания.
Кроме того, на этом же посту с 8:00 утра до 9:20 наблюдались колебания превышения уровня оксида углерода в 1,1 до 1,3 раз выше нормального показателя.
В Нижнем Тагиле превышение уровня загрязнения воздуха наблюдается уже больше недели. Со 2 по 4 декабря превышение концентрация диоксида азота было в 1,2 раза.