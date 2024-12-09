tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 16:30

Published 9 декабря, 16:30

Modified 9 декабря, 16:32

Updated 9 декабря, 16:32

В Нижнем Тагиле отмечается превышение оксида углерода

В Нижнем Тагиле отмечается превышение оксида углерода

9 декабря 2024, 16:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Выбросы
6 декабря в Нижнем Тагиле максимальная концентрация оксида углерода была зафиксирована на уровне 1,3 ПДК, что представляет риск для здоровья населения.

6 декабря текущего года в Нижнем Тагиле снова зафиксировано нарушение допустимых концентраций загрязняющих воздух. Максимальное содержание угарного газа было отмечено на Красном камне в 8:00 утра и составило 1,3 предельно допустимой концентрации, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

Итоги недели: диоксид азота, невьянский цемзавод и живые ели
Узнать подробнее

Это значение хоть и не сильно, но превышает норму, следовательно представляет опасность для здоровья людей. Оксид углерода при длительном воздействии может привести к возникновению головных болей, головокружения и даже к потере сознания.

Кроме того, на этом же посту с 8:00 утра до 9:20 наблюдались колебания превышения уровня оксида углерода в 1,1 до 1,3 раз выше нормального показателя.

В Нижнем Тагиле превышение уровня загрязнения воздуха наблюдается уже больше недели. Со 2 по 4 декабря превышение концентрация диоксида азота было в 1,2 раза.

Три дня с превышениями: оксид азота, диоксид азота и сероводород зашкаливали в Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Диоксид азота, бензапирен и угарный газ: как Невьянский завод загрязняет воздухВ Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» осуществляет выбросы с нарушениямиНевьянский цементник прокомментировал ситуацию с пылью в Невьянске
#Агата Королева#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Завод#Воздух#Выбросы#Качество воздуха#Загрязнение воздуха#Грязный воздух#Головные боли#Вредные выбросы#Оксид углерода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика