tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 16:47

Published 9 декабря, 16:47

Modified 9 декабря, 18:26

Updated 9 декабря, 18:26

В Нижнем Тагиле подростки вчетвером напали на девочку-школьницу и избили ее

В Нижнем Тагиле подростки жестоко избили школьницу

9 декабря 2024, 16:47
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле подростки вчетвером напали на девочку-школьницу и избили ее

В Нижнем Тагиле мать избитой школьницы разыскивает подростков, которые напали на ее дочь. Четыре молодых человека серьезно избили девочку в центре города.

Нападение случилось недалеко от торгового «Александровский пассаж». Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.

13-летняя девочка была с подругой в ресторане быстрого питания, а после осталась ждать приятельницу. В этот момент к ней и подошли обидчики, которым на вид 15-16 лет, пишет телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил». Они позвали подростка «поговорить» за ТЦ, где и напали на жертву.

Вернувшаяся из магазина 15-летняя подруга вызвала избитой приятельнице такси до дома.

Мать пострадавшей девочки отметила, что нападение произошло в пятницу, 6 декабря. В полиции, куда пошла женщина, у нее взяли заявление. 9 декабря мать позвонила в отдел по делам несовершеннолетних, но ей ответили, что проверку по факту инцидента не начали.

Школьница попала в больницу — у нее сломан нос, диагностировано сотрясение мозга. Мама девочки просит помощи в розыске нападавших.

Сообщение поступило в отдел полиции 16 МУ МВД России «Нижнетагильское».Где по данному факту организована проверка. Инспекторы ПДН изучают записи с камер видеонаблюдения, выясняют обстоятельства случившегося. По результатам начатой проверки будет принято обоснованное решение, — сообщили редакции TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Ранее стало известно о попытке нетрезвой матери напасть на директора школы в Свердловской области.

Читайте также:
Александр Бастрыкин контролирует дело об изнасиловании школьника в РежеПсихолог прокомментировала предложение проверять школьников на экстремизмСотрудники СК начали проверку конфликта между учителем и школьником в Екатеринбурге
В Екатеринбурге агрессия детей проявляется уже с детского сада
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Полиция#Школьники#Подростки#Драка#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика