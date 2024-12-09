В Нижнем Тагиле подростки жестоко избили школьницу

13-летняя девочка была с подругой в ресторане быстрого питания, а после осталась ждать приятельницу. В этот момент к ней и подошли обидчики, которым на вид 15-16 лет, пишет телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил». Они позвали подростка «поговорить» за ТЦ, где и напали на жертву.