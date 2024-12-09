В Нижнем Тагиле подростки жестоко избили школьницу

Posted 9 декабря, 16:47
Published 9 декабря, 16:47
Modified 9 декабря, 18:26
Updated 9 декабря, 18:26
Нападение случилось недалеко от торгового «Александровский пассаж». Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.
13-летняя девочка была с подругой в ресторане быстрого питания, а после осталась ждать приятельницу. В этот момент к ней и подошли обидчики, которым на вид 15-16 лет, пишет телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил». Они позвали подростка «поговорить» за ТЦ, где и напали на жертву.
Вернувшаяся из магазина 15-летняя подруга вызвала избитой приятельнице такси до дома.
Мать пострадавшей девочки отметила, что нападение произошло в пятницу, 6 декабря. В полиции, куда пошла женщина, у нее взяли заявление. 9 декабря мать позвонила в отдел по делам несовершеннолетних, но ей ответили, что проверку по факту инцидента не начали.
Школьница попала в больницу — у нее сломан нос, диагностировано сотрясение мозга. Мама девочки просит помощи в розыске нападавших.
Сообщение поступило в отдел полиции 16 МУ МВД России «Нижнетагильское».Где по данному факту организована проверка. Инспекторы ПДН изучают записи с камер видеонаблюдения, выясняют обстоятельства случившегося. По результатам начатой проверки будет принято обоснованное решение, — сообщили редакции TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Ранее стало известно о попытке нетрезвой матери напасть на директора школы в Свердловской области.