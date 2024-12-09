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Posted 9 декабря, 12:20

Published 9 декабря, 12:20

Modified 9 декабря, 12:22

Updated 9 декабря, 12:22

В Первоуральске в лесу найден строительный мусор

В Первоуральске в лесу найден строительный мусор

9 декабря 2024, 12:20
Фото: 1MI.
В Первоуральске в зеленом массиве найдены строительные отходы от сноса домов.

В лесу активисты Свердловского отделения ППК РЭО нашли строительные отходы. По неподтвержденным данным, мусор в зеленом массиве — остатки после сноса домов.

В городе по муниципальным контрактам с двумя компаниями сносят дома на улицах Циолковского и Энгельса, но вместо полигона отходы IV класса опасности оказались в лесополосе. Активисты РЭО зафиксировали нарушение.

Ранее «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле оштрафовали за сброс стоков в реки.

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#Александра Никитская#Общество#Экология#Нарушение#Мусор#Отходы#Строительный мусор#Екатеринбург#РЭО
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