В Первоуральске в лесу найден строительный мусор

Posted 9 декабря, 12:20
Published 9 декабря, 12:20
Modified 9 декабря, 12:22
Updated 9 декабря, 12:22
В лесу активисты Свердловского отделения ППК РЭО нашли строительные отходы. По неподтвержденным данным, мусор в зеленом массиве — остатки после сноса домов.
В городе по муниципальным контрактам с двумя компаниями сносят дома на улицах Циолковского и Энгельса, но вместо полигона отходы IV класса опасности оказались в лесополосе. Активисты РЭО зафиксировали нарушение.
Ранее «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле оштрафовали за сброс стоков в реки.