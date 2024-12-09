В российском регионе организовали почтовые ящики для волшебных писем

Всего в отделениях по России было установлено более 100 таких почтовых ящиков, пишет sibdepo.ru.



В Кемеровской области они установлены в следующих почтовых отделениях: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, д. 61; 652050, г. Юрга, ул. Ленинградская, д. 42; 654000, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, д. 2; 652300, г. Топки, ул. Революции, д. 8; 652380, пгт Промышленная, ул. Крупской, д. 26.



Писать Деду Морозу нужно на адрес: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область. «Можно писать и Урал Морозу, Чысхаану, Паккайне — и всем товарищам Деда Мороза, каждый из которых отвечает за чудеса в своём регионе большой России. Принимают послания для зимних волшебников и самые обычные почтовые ящики», — говорится в сообщении. Если будет необходима помощь с отправкой письма, понадобится наклеить марку и правильно всё оформить, можно обратиться к сотрудникам.







