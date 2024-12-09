В Серове будут судить тагильчанина-закладчика

По данным Свердловской областной прокуратуры, преступник нашел в интернете объявление о вакансии наркокурьера. За обучение он даже заплатил 5 тысяч рублей, после чего получил запрещенные вещества в тайнике для дальнейшего распространения. Дома он расфасовал крупную партию наркотиков общим весом более 700 граммов.