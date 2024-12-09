В Серове будут судить тагильчанина-закладчика

Posted 9 декабря, 10:12
Published 9 декабря, 10:12
Modified 9 декабря, 10:14
Updated 9 декабря, 10:14
В Серове в суд передано уголовное дело о сбыте наркотиков. На скамье подсудимых — 20-летний житель Нижнего Тагила.
По данным Свердловской областной прокуратуры, преступник нашел в интернете объявление о вакансии наркокурьера. За обучение он даже заплатил 5 тысяч рублей, после чего получил запрещенные вещества в тайнике для дальнейшего распространения. Дома он расфасовал крупную партию наркотиков общим весом более 700 граммов.
Задержали закладчика на трассе между Екатеринбургом и Серовом, когда преступник разложил наркотики и сфотографировал места нахождения тайников.
Во время обысков по месту жительства у жителя Нижнего Тагила нашли запрещенные вещества.
Его будут судить по статье о покушении на сбыт в крупном размере в составе организованной группы.
Ранее сообщалось о попытке передачи наркотических веществ в одну из больниц Екатеринбурга.