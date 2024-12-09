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Posted 9 декабря, 10:12

Published 9 декабря, 10:12

Modified 9 декабря, 10:14

Updated 9 декабря, 10:14

В Серове будут судить тагильчанина-закладчика

В Серове будут судить тагильчанина-закладчика

9 декабря 2024, 10:12
Фото: 1MI.
В Серове суд рассмотрит уголовное дело о сбыте наркотиков. Обвиняемый — житель Нижнего Тагила.

В Серове в суд передано уголовное дело о сбыте наркотиков. На скамье подсудимых — 20-летний житель Нижнего Тагила.

По данным Свердловской областной прокуратуры, преступник нашел в интернете объявление о вакансии наркокурьера. За обучение он даже заплатил 5 тысяч рублей, после чего получил запрещенные вещества в тайнике для дальнейшего распространения. Дома он расфасовал крупную партию наркотиков общим весом более 700 граммов.

Задержали закладчика на трассе между Екатеринбургом и Серовом, когда преступник разложил наркотики и сфотографировал места нахождения тайников.

Во время обысков по месту жительства у жителя Нижнего Тагила нашли запрещенные вещества.

Его будут судить по статье о покушении на сбыт в крупном размере в составе организованной группы.

Ранее сообщалось о попытке передачи наркотических веществ в одну из больниц Екатеринбурга.

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#Александра Никитская#Общество#Нижний Тагил#Суд#Уголовное дело#Наркотики#Екатеринбург#Инцидент
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