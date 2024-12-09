В школах Кузбасса произошел карантин из-за опасного вируса

Школьников тоже отправили на карантин. Так, в Кузбассе все ученики в 5 школах отправлены на дистанционное обучение. Также 160 классов в 107 школах учатся из дома, пишет sibdepo.ru.



По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Кузбассе за прошедшую неделю зарегистрировано 18,2 тыс. случаев ОРВИ, что на 0,8% выше предыдущей недели. Охват прививками против гриппа составляет 46,7%, передает ТАСС.



