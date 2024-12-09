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Posted 9 декабря, 07:00

Published 9 декабря, 07:00

Modified 14 декабря, 20:01

Updated 14 декабря, 20:01

В школах Кузбасса произошел карантин из-за опасного вируса

9 декабря 2024, 07:00
В Кузбассе из-за внебольничной пневмонии и ОРВИ на карантин отправили больше 160 классов. В Министерстве образования Кузбасса сообщили, что на дистанционное обучение из-за болезни полностью перевели 2 детских сада и 24 группы из 20 детсадов.

Школьников тоже отправили на карантин. Так, в Кузбассе все ученики в 5 школах отправлены на дистанционное обучение. Также 160 классов в 107 школах учатся из дома, пишет sibdepo.ru.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Кузбассе за прошедшую неделю зарегистрировано 18,2 тыс. случаев ОРВИ, что на 0,8% выше предыдущей недели. Охват прививками против гриппа составляет 46,7%, передает ТАСС.

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