В Свердловской области ожидаются ветра, тепло и снегопады

Posted 9 декабря, 13:57
Published 9 декабря, 13:57
Modified 9 декабря, 13:59
Updated 9 декабря, 13:59
В Свердловской области в ближайшие три дня, до 12 декабря, будет идти снег. Ветер временами будет сильный, до 15 метров в секунду. Для декабря погода будет довольно теплая: ночью столбик термометра местами опустится до -13 градусов, а днем будет держаться на отметках от -4 до -9 градусов.
13-14 декабря продолжится снегопад. Ветер поменяет направление с юго-восточного на северное. Температура ночью будет держаться на тех же отметках, а днем похолодает до -17 градусов.
В столице среднего Урала небольшой снег будет идти ближайшие пять дней, сообщает Уральское УГМС.
Напомним, погода в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле порадует жителей.