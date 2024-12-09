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Posted 9 декабря, 13:57

Published 9 декабря, 13:57

Modified 9 декабря, 13:59

Updated 9 декабря, 13:59

В Свердловской области ожидаются ветра, тепло и снегопады

В Свердловской области ожидаются ветра, тепло и снегопады

9 декабря 2024, 13:57
Фото: 1MI.
На Среднем Урале ожидается снегопад. Погода при этом будет теплая и ветреная.

В Свердловской области в ближайшие три дня, до 12 декабря, будет идти снег. Ветер временами будет сильный, до 15 метров в секунду. Для декабря погода будет довольно теплая: ночью столбик термометра местами опустится до -13 градусов, а днем будет держаться на отметках от -4 до -9 градусов.

13-14 декабря продолжится снегопад. Ветер поменяет направление с юго-восточного на северное. Температура ночью будет держаться на тех же отметках, а днем похолодает до -17 градусов.

В столице среднего Урала небольшой снег будет идти ближайшие пять дней, сообщает Уральское УГМС.

Напомним, погода в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле порадует жителей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Снег#Погода#Ветер#Екатеринбург
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