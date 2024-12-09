В Свердловской области ожидаются ветра, тепло и снегопады

В Свердловской области в ближайшие три дня, до 12 декабря, будет идти снег. Ветер временами будет сильный, до 15 метров в секунду. Для декабря погода будет довольно теплая: ночью столбик термометра местами опустится до -13 градусов, а днем будет держаться на отметках от -4 до -9 градусов.