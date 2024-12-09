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Posted 9 декабря, 16:20

Published 9 декабря, 16:20

Modified 9 декабря, 16:22

Updated 9 декабря, 16:22

В Театре Эстрады в Екатеринбурге состоялся показ балета-притчи «Дорога на Берлин»

В Театре Эстрады в Екатеринбурге состоялся показ балета-притчи «Дорога на Берлин»

9 декабря 2024, 16:20
Фото: Организаторы показа.
Автор и вдохновитель проекта — хореограф Полина Меньших. Именно она пятнадцать лет назад стала инициатором этой уникальной постановки.

19 ноября 2023 года Полина Меньших погибла при обстреле ВСУ в селе Кумачово во время выступления перед российскими военными на концерте в честь Дня ракетных войск и артиллерии. Ученики и друзья хореографа объединились, чтобы возродить постановку и сохранить память о любимом педагоге. В результате появилось творческое произведение в редакции режиссера Ксении Сафи, которое не только посвящено подвигу солдат Великой Отечественной войны, но также вписывает в историю имя автора.

Лично для меня «Дорога на Берлин» еще и дань памяти моему деду-фронтовику, прошедшему сражения и концлагеря. Хочется, чтобы люди вспомнили героические страницы нашей истории, смогли и сегодня испытать чувство единения и гордости за подвиг предков. Думаю, что центральная мысль этого балета-притчи вмещается в слово «сплочение», ставшее ключевым и тогда, и сейчас, — рассказала режиссер Ксения Сафи.
Фото: Организаторы показа

Через танец и образы балет-притча рассказывает о жизни и силе советского народа, который, сплотившись, научился преодолевать любые трудности и самые страшные испытания. «Дорога на Берлин» напоминает о том, как много вложено в Победу и как важно хранить память о подвигах.

Дети должны не только знать историю своей страны, но и чувствовать ее. Такие удивительные проекты и дают эту возможность. Этот спектакль протягивает эмоциональную нить от событий 80-летней давности ко дню сегодняшнему, он дает возможность прочувствовать эту связь времен. Поэтому мы очень рады, что собрался такой зал: здесь и школьники, и студенты, и семьи участников СВО, и наши дорогие ветераны, — подчеркнула заместитель Министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.
Фото: Организаторы показа

Премьерные показы спектакля приурочены к Дню Героев Отечества. Символично, что первыми зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции, семьи участников СВО. При содействии Филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Свердловской области балет-притчу смогли посетить жители Екатеринбурга, Ревды, Богдановича, Серова и Верхней Пышмы.

Осмысление истории, осмысление войны сейчас актуально как никогда. Побывав на СВО и почувствовав, что такое смерть, что такое терять близких, понимаешь, за что ты сражаешься, что останется нашим детям. Для меня история Великой Отечественной войны и происходящее сейчас неразрывно связаны между собой, как будто и не было 80-летнего перерыва, — поделился впечатлениями ветеран СВО Амир Мурзаханов.

Отметим, благотворительные показы балета-притчи «Дорога на Берлин» организованы Министерством культуры Свердловской области при поддержке компании «Сима-Ленд».

#Анастасия Имамахметова#Общество#Россия#Дети#Свердловская область#Ветераны#Благотворительность#Победа#Память#Война#Жители#Министерство культуры#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Защитники Отечества
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