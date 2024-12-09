В Театре Эстрады в Екатеринбурге состоялся показ балета-притчи «Дорога на Берлин»

19 ноября 2023 года Полина Меньших погибла при обстреле ВСУ в селе Кумачово во время выступления перед российскими военными на концерте в честь Дня ракетных войск и артиллерии. Ученики и друзья хореографа объединились, чтобы возродить постановку и сохранить память о любимом педагоге. В результате появилось творческое произведение в редакции режиссера Ксении Сафи, которое не только посвящено подвигу солдат Великой Отечественной войны, но также вписывает в историю имя автора.