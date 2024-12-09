В уральском лесу спасли вмерзшего в лед пеликана

Posted 9 декабря, 08:23
Published 9 декабря, 08:23
Modified 9 декабря, 08:25
Updated 9 декабря, 08:25
Молодой пеликан не смог улететь с сородичами на юг. В результате, когда наступила зима, пернатый вмерз в лед.
Птицу нашли местные жители. Они помогли ему выбраться из ледяных оков и назвали Васей. Выяснилась, что у птицы сильное истощение.
Центр спасения животных «Особый питомец» в своих соцсетях рассказал, что у Васи очень хороший аппетит. Ему предстоит обследование ветеринара.
Ранее в Свердловской области на замерзшем озере нашли молодого лебедя.