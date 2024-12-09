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Posted 9 декабря, 08:23

Published 9 декабря, 08:23

Modified 9 декабря, 08:25

Updated 9 декабря, 08:25

В уральском лесу спасли вмерзшего в лед пеликана

В уральском лесу спасли вмерзшего в лед пеликана

9 декабря 2024, 08:23
Фото: 1MI.
В Свердловской области в лесу спасли вмерзшего в лед пеликана.

Молодой пеликан не смог улететь с сородичами на юг. В результате, когда наступила зима, пернатый вмерз в лед.

Птицу нашли местные жители. Они помогли ему выбраться из ледяных оков и назвали Васей. Выяснилась, что у птицы сильное истощение.

Центр спасения животных «Особый питомец» в своих соцсетях рассказал, что у Васи очень хороший аппетит. Ему предстоит обследование ветеринара.

Ранее в Свердловской области на замерзшем озере нашли молодого лебедя.

Стало известно состояние найденного лебедя в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Птицы#Природа#Екатеринбург
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