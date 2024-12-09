Водитель из Тюмени сбил пенсионера на трассе в Свердловской области

Posted 9 декабря, 03:51
Published 9 декабря, 03:51
Modified 9 декабря, 03:53
Updated 9 декабря, 03:53
Тюменец ехал в сторону населенного пункта Байкалово и в какой-то момент сбил пешехода, который шел по правой стороне трассы, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Пострадавший мужчина умер до того, как приехали врачи. По словам водителя, он не заметил пешехода. Во время аварии автомобилист был в трезвом состоянии. Проводится проверка.
Напомним, 7 декабря 2024 года в Первоуральске водитель машины сбил пожилую женщину.