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Posted 9 декабря, 03:51

Published 9 декабря, 03:51

Modified 9 декабря, 03:53

Updated 9 декабря, 03:53

Водитель из Тюмени сбил пенсионера на трассе в Свердловской области

Водитель из Тюмени сбил пенсионера на трассе в Свердловской области

9 декабря 2024, 03:51
Фото: ГИБДД Свердловской области.
Водитель автомобиля Ford Focus насмерть сбил 85-летнего мужчину на трассе в Свердловской области.

Тюменец ехал в сторону населенного пункта Байкалово и в какой-то момент сбил пешехода, который шел по правой стороне трассы, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Пострадавший мужчина умер до того, как приехали врачи. По словам водителя, он не заметил пешехода. Во время аварии автомобилист был в трезвом состоянии. Проводится проверка.

Напомним, 7 декабря 2024 года в Первоуральске водитель машины сбил пожилую женщину.

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