Водитель речного судна в Нижнем Тагиле получил штраф за отсутствие лицензии

Posted 9 декабря, 07:11
Published 9 декабря, 07:11
Modified 9 декабря, 07:13
Updated 9 декабря, 07:13
Мужчина в акватории Нижнетагильского пруда возил горожан на судне за деньги. При этом у него не было лицензии для этой деятельности, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
В связи с этим сотрудники транспортной прокуратуры и транспортной полиции провели проверку, по итогам которой его оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Напомним, микрокредитную компанию в Свердловской области оштрафовали за многочисленные письма на работу должника.