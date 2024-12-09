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Posted 9 декабря, 07:11

Published 9 декабря, 07:11

Modified 9 декабря, 07:13

Updated 9 декабря, 07:13

Водитель речного судна в Нижнем Тагиле получил штраф за отсутствие лицензии

Водитель речного судна в Нижнем Тагиле получил штраф за отсутствие лицензии

9 декабря 2024, 07:11
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле судоводителю назначили штраф за деятельность при отсутствии лицензии в августе 2024 года.

Мужчина в акватории Нижнетагильского пруда возил горожан на судне за деньги. При этом у него не было лицензии для этой деятельности, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В связи с этим сотрудники транспортной прокуратуры и транспортной полиции провели проверку, по итогам которой его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Напомним, микрокредитную компанию в Свердловской области оштрафовали за многочисленные письма на работу должника.

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