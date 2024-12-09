Водители скорой помощи и неотложки в Екатеринбурге устроили драку

Posted 9 декабря, 10:17
Published 9 декабря, 10:17
Modified 9 декабря, 10:19
Updated 9 декабря, 10:19
Два водителя ехали на вызов и встретились в пробке на перекрестке улиц Данилы Зверева — Блюхера. По словам водителя скорой, машина частной неотложки выехала перед ним на встречную полосу, пишет Е1.
Шофер машины скорой помощи потребовал пропустить его, однако другой водитель вышел и стал ругаться. Заметив, что коллега снимает его на телефон, мужчина бросился с кулаками. В итоге между участниками конфликта произошла драка.
Во время потасовки водитель неотложки распылил газ в глаза оппоненту. Последнего увезли в больницу. Пострадавший обратился в полицию, однако, по его словам, возбуждать уголовное дело после проверки не стали.
Сейчас мужчина надеется взыскать с коллеги компенсацию. В полиции при этом сообщили, что проверка ведется до сих пор.
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