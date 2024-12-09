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Posted 9 декабря, 06:23

Published 9 декабря, 06:23

Modified 9 декабря, 06:25

Updated 9 декабря, 06:25

Житель Каменска-Уральского приговорен к принудительным работам за смертельное ДТП

Житель Каменска-Уральского приговорен к принудительным работам за смертельное ДТП

9 декабря 2024, 06:23
Фото: 1MI.
В Каменске-Уральском суд рассмотрел дело водителя автобуса, который совершил смертельное ДТП на улице Лермонтова. Было вынесено постановление по делу.

Подсудимому было назначено наказание в виде тюремного заключения. Суд заменил приговор на 3 года принудительных работ.

Также мужчина лишен права заниматься вождением общественного транспорта на протяжении двух с половиной лет, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, авария случилась 21 декабря 2023 года. Шофер наехал на пожилую женщину, которая шла на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшую отвезли в медучреждение, где она скончалась.

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