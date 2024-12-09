Житель Каменска-Уральского приговорен к принудительным работам за смертельное ДТП

Posted 9 декабря, 06:23
Published 9 декабря, 06:23
Modified 9 декабря, 06:25
Updated 9 декабря, 06:25
Подсудимому было назначено наказание в виде тюремного заключения. Суд заменил приговор на 3 года принудительных работ.
Также мужчина лишен права заниматься вождением общественного транспорта на протяжении двух с половиной лет, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, авария случилась 21 декабря 2023 года. Шофер наехал на пожилую женщину, которая шла на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшую отвезли в медучреждение, где она скончалась.