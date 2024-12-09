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Posted 9 декабря, 10:52

Published 9 декабря, 10:52

Modified 9 декабря, 10:54

Updated 9 декабря, 10:54

Житель Карпинска обвинил полицейских в грубом задержании

Житель Карпинска обвинил полицейских в грубом задержании

9 декабря 2024, 10:52
Фото: 1MI.
В Карпинске местный житель обвинил сотрудников полиции в том, что они его грубо задержали. ЧП произошло 5 декабря 2024 года.

По словам мужчины, правоохранители били его дубинками, затем повалили на землю и затолкнули в служебную машину. Горожанина задержали из-за того, что он ударил ножом в спину человека, у которого был в гостях, однако задержанный это отрицает, пишет 66.ру.

Свердловчанин рассказал, что он вернулся домой из гостей, так как его попросила прийти жена, а через 20 минут к нему пришли полицейские и, избив его, отвезли в отделение.

При этом глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых отметил, что задержанный действительно нападал на знакомого, а при задержании оказал полиции сопротивление, в результате чего им пришлось применить силу.

Пострадавший от ножевого ранения выжил. Ему провели операцию. Нападавшего привлекли к административной ответственности.

Напомним, в Екатеринбурге местный житель изнасиловал девушку своего приятеля и ударил ее ножом.

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