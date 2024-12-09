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Posted 9 декабря, 05:20

Published 9 декабря, 05:20

Modified 9 декабря, 05:22

Updated 9 декабря, 05:22

Жители Свердловской области заметили в небе столбы света

Жители Свердловской области заметили в небе столбы света

9 декабря 2024, 05:20
Фото: Telegram-канале «Интересный Екатеринбург».
Жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила обратили внимание на столбы света в небе. Небесное явление было ночью 9 декабря 2024 года.

В Нижнем Тагиле непонятное свечение наблюдалось в районе Тагилстроя. Такое же свечение было и в уральской столице, рассказали в Telegram-канале «Интересный Екатеринбург».

Сообщается, что подобные отсветы могут возникать при низком уровне температуры воздуха ниже нуля градусов, в котором находятся кристаллы изо льда. На этих частицах проявляется свет, из-за чего создается подобный эффект.

Напомним, 14 декабря 2024 года в районе Свердловской области можно будет увидеть самый большой звездопад.

Жители Свердловской области заметили северное сияние
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Температура воздуха#Природное явление#Природа#Свет#Екатеринбург#Небесное явление
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