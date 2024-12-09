Жители Свердловской области заметили в небе столбы света

Posted 9 декабря, 05:20
Published 9 декабря, 05:20
Modified 9 декабря, 05:22
Updated 9 декабря, 05:22
В Нижнем Тагиле непонятное свечение наблюдалось в районе Тагилстроя. Такое же свечение было и в уральской столице, рассказали в Telegram-канале «Интересный Екатеринбург».
Сообщается, что подобные отсветы могут возникать при низком уровне температуры воздуха ниже нуля градусов, в котором находятся кристаллы изо льда. На этих частицах проявляется свет, из-за чего создается подобный эффект.
Напомним, 14 декабря 2024 года в районе Свердловской области можно будет увидеть самый большой звездопад.