Зимой вещи в квартире сушим только так: о влажности и запахе плесени давно забыли

Если ваша стиральная машина имеет функцию отжима, используйте ее. Высокоскоростной отжим существенно уменьшит количество влаги в белье, что ускорит его дальнейшую сушку. Еще лучше, если у вас есть специальная сушильная машина: она не только быстро просушит одежду, но и придаст ей приятный аромат.