Зимой вещи в квартире сушим только так: о влажности и запахе плесени давно забыли

Posted 9 декабря, 11:23
Published 9 декабря, 11:23
Modified 9 декабря, 11:25
Updated 9 декабря, 11:25
Постарайтесь найти помещение, где есть хорошая вентиляция. Например, для этого отлично подходят балконы (особенно утепленные) или комнаты с открытыми окнами. Если у вас есть возможность, сушите вещи в ванной. Включив вентиляцию, вы уменьшите влажность в воздухе.
Если бушуют морозы, то одежду можно разместить в одной из комнат, приоткрыть окно и закрыть дверь на некоторое время, чтобы в квартире не падала температура, — делятся лайфхаком эксперты портала ixbt.com.
Сушилки для белья могут быть как напольными, так и настенными. Напольные сушилки обычно занимают больше места, но на них можно повесить много вещей. Настенные сушилки экономят пространство.
Поместите сушилку рядом с обогревателем (но на достаточном расстоянии, чтобы вещи не перегревались), чтобы тепло способствовало быстрому испарению влаги. Будьте осторожны с электрическими обогревателями и не оставляйте их без присмотра.
Если ваша стиральная машина имеет функцию отжима, используйте ее. Высокоскоростной отжим существенно уменьшит количество влаги в белье, что ускорит его дальнейшую сушку. Еще лучше, если у вас есть специальная сушильная машина: она не только быстро просушит одежду, но и придаст ей приятный аромат.
Если нет сушильной машины, можно использовать обычные вентиляторы. Направив поток воздуха на влажное белье, вы ускорите процесс сушки, особенно если сочетаете это с хорошей вентиляцией в комнате, — советует портал ixbt.com.
Есть специальные средства и домашние спреи, которые помогают ускорить процесс сушки белья. Они уменьшают время, необходимое для высыхания, а также придают одежде приятный запах.
Зимой стирайте вещи небольшими порциями и чаще, чтобы избежать избыточной влажности в помещении. Так вы сможете свободно разместить одежду на сушилке и обеспечить хороший приток воздуха.
Даже зимой рекомендуется регулярно открывать окна для проветривания. Это поможет устранить лишнюю влагу из помещения.
Для легкой одежды, такой как рубашки и платья, можно использовать вешалки. Вешая вещи таким образом, вы позволяете им высыхать быстрее за счет лучшей циркуляции воздуха.
Важно помнить, что при сушке вещей в помещении следует контролировать уровень влажности, чтобы избежать появления плесени и грибка. Если у вас есть увлажнитель или осушитель воздуха, используйте их для поддержания оптимальных условий в квартире.
Ранее эксперты рассказали, что запрещено класть в стиральную машину.