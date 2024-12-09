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Posted 9 декабря, 11:23

Published 9 декабря, 11:23

Modified 9 декабря, 11:25

Updated 9 декабря, 11:25

Зимой вещи в квартире сушим только так: о влажности и запахе плесени давно забыли

Зимой вещи в квартире сушим только так: о влажности и запахе плесени давно забыли

9 декабря 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Сушка вещей в квартире зимой может быть непростой задачей из-за низкой температуры и повышенной влажности. Однако есть несколько методов, которые помогут вам быстро и безопасно высушить ваше белье.

Выбор правильного места для сушки

Постарайтесь найти помещение, где есть хорошая вентиляция. Например, для этого отлично подходят балконы (особенно утепленные) или комнаты с открытыми окнами. Если у вас есть возможность, сушите вещи в ванной. Включив вентиляцию, вы уменьшите влажность в воздухе.

Если бушуют морозы, то одежду можно разместить в одной из комнат, приоткрыть окно и закрыть дверь на некоторое время, чтобы в квартире не падала температура, — делятся лайфхаком эксперты портала ixbt.com.
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Использование специальной сушилки

Сушилки для белья могут быть как напольными, так и настенными. Напольные сушилки обычно занимают больше места, но на них можно повесить много вещей. Настенные сушилки экономят пространство.

Сушка с помощью обогревателей

Поместите сушилку рядом с обогревателем (но на достаточном расстоянии, чтобы вещи не перегревались), чтобы тепло способствовало быстрому испарению влаги. Будьте осторожны с электрическими обогревателями и не оставляйте их без присмотра.

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Использование бытовой техники

Если ваша стиральная машина имеет функцию отжима, используйте ее. Высокоскоростной отжим существенно уменьшит количество влаги в белье, что ускорит его дальнейшую сушку. Еще лучше, если у вас есть специальная сушильная машина: она не только быстро просушит одежду, но и придаст ей приятный аромат.

Если нет сушильной машины, можно использовать обычные вентиляторы. Направив поток воздуха на влажное белье, вы ускорите процесс сушки, особенно если сочетаете это с хорошей вентиляцией в комнате, — советует портал ixbt.com.

Спреи для ускорения сушки

Есть специальные средства и домашние спреи, которые помогают ускорить процесс сушки белья. Они уменьшают время, необходимое для высыхания, а также придают одежде приятный запах.

Если развесить вещи на вешалках, то они высохнут гораздо быстрееЕсли развесить вещи на вешалках, то они высохнут гораздо быстрее
Если развесить вещи на вешалках, то они высохнут гораздо быстрее. Фото: Изображение Midjourney

Регулярность стирки

Зимой стирайте вещи небольшими порциями и чаще, чтобы избежать избыточной влажности в помещении. Так вы сможете свободно разместить одежду на сушилке и обеспечить хороший приток воздуха.

Открытые окна и проветривание

Даже зимой рекомендуется регулярно открывать окна для проветривания. Это поможет устранить лишнюю влагу из помещения.

Сушка на вешалках

Для легкой одежды, такой как рубашки и платья, можно использовать вешалки. Вешая вещи таким образом, вы позволяете им высыхать быстрее за счет лучшей циркуляции воздуха.

Важно помнить, что при сушке вещей в помещении следует контролировать уровень влажности, чтобы избежать появления плесени и грибка. Если у вас есть увлажнитель или осушитель воздуха, используйте их для поддержания оптимальных условий в квартире.

Ранее эксперты рассказали, что запрещено класть в стиральную машину.

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