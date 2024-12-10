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Posted 10 декабря, 15:22

Published 10 декабря, 15:22

Modified 10 декабря, 15:57

Updated 10 декабря, 15:57

Бастрыкин ждет доклад по делу таджика, заманившего 9-летнюю екатеринбурженку

Бастрыкин требует доклад по делу таджика из Екатеринбурга, заманившего к себе девочку

10 декабря 2024, 15:22
Фото: 1MI.

Бастрыкин ждет доклад по делу таджика, заманившего 9-летнюю екатеринбурженку

Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге продолжается следствие в отношении приезжего из Таджикистана, запершегося в подсобке с 9-летней девочкой.

Руководитель СК РФ требует от местного управления доклад по делу приезжего из Таджикистана, которые заперся в бытовке с маленьким ребенком, сообщает пресс-служба ведомства.

Все произошло в конце ноября: охранник стройки на улице Корепанова по непонятным пока мотивам закрылся с ребенком, однако затем отпустил девочку. Ее мать написала обращение в приемную председателя СК с просьбой расследовать дело.

Мужчина ранее был задержан и отправлен в СИЗО.

Ранее глава СК РФ также взял на контроль дело об изнасиловании школьника в Реже.

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