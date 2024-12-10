Бастрыкин требует доклад по делу таджика из Екатеринбурга, заманившего к себе девочку

Posted 10 декабря, 15:22
Published 10 декабря, 15:22
Modified 10 декабря, 15:57
Updated 10 декабря, 15:57
Руководитель СК РФ требует от местного управления доклад по делу приезжего из Таджикистана, которые заперся в бытовке с маленьким ребенком, сообщает пресс-служба ведомства.
Все произошло в конце ноября: охранник стройки на улице Корепанова по непонятным пока мотивам закрылся с ребенком, однако затем отпустил девочку. Ее мать написала обращение в приемную председателя СК с просьбой расследовать дело.
Мужчина ранее был задержан и отправлен в СИЗО.
Ранее глава СК РФ также взял на контроль дело об изнасиловании школьника в Реже.