Беда с автобусами: журналист TagilCity.ru проехал по проблемному маршруту Тагила

Posted 10 декабря, 10:27
Published 10 декабря, 10:27
Modified 10 декабря, 10:34
Updated 10 декабря, 10:34
Каждый день тысячи людей в Нижнем Тагиле надеются, что их поездка на автобусе пройдет гладко и без лишних хлопот. Однако реальность оказывается совсем иной. Вместо комфортной поездки горожанам приходится сталкиваться с бесконечными задержками, переполненными салонами и грубыми водителями. Проблема настолько остра, что жители города начинают задумываться о покупке личного автомобиля, лишь бы избежать мучительного ожидания на остановках.
Редакция TagilCity.ru решила лично отправиться по одному из самых проблемных маршрутов Нижнего Тагила, по мнению тагильчан. Проверить, как ходит рейс от вокзала до Вагонки, и узнать мнение самих пассажиров об этой проблеме. Опросив десятки человек, мы услышали одни и те же жалобы:
Кажется, что никто не следит за тем, как работает транспорт. Каждый день одно и то же: автобусы либо опаздывают, либо вообще не приезжают вовремя. Это просто невыносимо, — рассказала редакции одна из тагильчанок.
Корреспондент редакции TagilCity.ru ждал на остановке, где уже собралась небольшая группа пассажиров. Минуты шли, а автобуса все не было. Очередь постепенно росла, и вскоре люди стояли плотной шеренгой, напоминая скорее участников какого-то флешмоба, чем обычных горожан, спешащих по своим делам.
Кто-то проверял расписание на телефоне, кто-то обсуждал новости с соседями, а некоторые просто смотрели вдаль, словно пытаясь уловить звук приближающегося транспорта. Время тянулось медленно, и вот, когда стрелка часов показала, что прошло почти 20 минут, раздался гул мотора.
Людей возмущает, что из-за нерегулярных рейсов им приходится опаздывать на работу, даже если они при этом вышли заблаговременно.
Уже несколько месяцев подряд наблюдаю одну и ту же картину: стою на остановке, мерзну, а автобуса все нет. В итоге прихожу на работу с опозданием. Это реально раздражает, — комментирует ситуацию мужчина на остановке.
По словам местных жителей, автобусный парк вроде бы обновляют, но толку никакого.
Автобусов мало, а те, что есть, постоянно ломаются. Вот и стоим на морозе, ждем неизвестно что, — высказал свое мнение другой пассажир.
Жители города не могут понять, почему в других регионах общественный транспорт функционирует гораздо лучше, тогда как в Нижнем Тагиле ситуация остается неизменной годами.
Для жителей Вагонки маршрут автобусов под номером 50 — один из самых популярных. В основном именно в ожидании их на остановке собирается самое большое количество народу. Бывает и такое, что в один автобус не может попасть вся очередь одновременно. Журналист редакции TagilCity.ru проехал по этому маршруту даже не в часы пик, а уже было очевидно, что с этим надо было что-то делать еще вчера.
Одной из причин сложившейся ситуации называют нехватку водителей. Многие опытные сотрудники покидают свои рабочие места из-за низкой заработной платы и тяжелых условий труда. В результате на маршруты выходит меньше автобусов, а оставшиеся водители работают на износ, что сказывается на качестве обслуживания.
Водителям платят копейки, отсюда и текучка кадров. Конечно, кто захочет работать за такие деньги? Нужно повысить зарплаты, иначе ситуация никогда не улучшится, — рассказал редакции TagilCity.ru Андрей, местный житель.
Некоторые пассажиры предлагают ввести строгий контроль за соблюдением расписаний и качеством работы водителей. По их мнению, только жесткая дисциплина сможет изменить ситуацию к лучшему.
Нужно ужесточить требования к водителям. Пусть соблюдают график, а тех, кто нарушает правила, увольняют. Тогда, возможно, порядок наладится, — считает жительница Нижнего Тагила.
Другие считают, что необходимо пересмотреть систему управления транспортными компаниями и привлечь частных инвесторов, способных вложиться в развитие инфраструктуры.
Частники могли бы сделать многое. Они заинтересованы в прибыли, значит, будут следить за качеством услуг. Может, тогда и автобусы начнут ходить по расписанию, — высказал свое мнение TagilCity.ru один из тагильчан.
За последние годы транспортная сеть Нижнего Тагила заметно изменилась в лучшую сторону. Отремонтировано 180 000 квадратных метров дорог, а также открылся мост через Тагильский пруд, но тагильчане мало обращают внимание на это. По их словам, какой в этом толк, если с автобусами как были проблемы, так они и остаются. Время покажет, удастся ли ее решить и вернуть доверие горожан к общественному транспорту.