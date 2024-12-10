Беда с автобусами: журналист TagilCity.ru проехал по проблемному маршруту Тагила

Для жителей Вагонки маршрут автобусов под номером 50 — один из самых популярных. В основном именно в ожидании их на остановке собирается самое большое количество народу. Бывает и такое, что в один автобус не может попасть вся очередь одновременно. Журналист редакции TagilCity.ru проехал по этому маршруту даже не в часы пик, а уже было очевидно, что с этим надо было что-то делать еще вчера.