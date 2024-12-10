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Posted 10 декабря, 17:49

Published 10 декабря, 17:49

Modified 10 декабря, 17:49

Updated 10 декабря, 17:49

Денис Буцаев: В РЭО огласили список лауреатов «Зеленой премии — 2024»

Денис Буцаев: В РЭО огласили список лауреатов «Зеленой премии — 2024»

10 декабря 2024, 17:49
Фото: Изображение Midjourney.
Российский экологический оператор (РЭО) вручил награды победителям «Зеленой премии — 2024». На конкурс поступила 13 561 заявка от бизнесменов, общественных и волонтерских организаций, активистов, блогеров и юных натуралистов. Лауреаты стали обладателями денежных призов общей суммой 9 млн рублей.

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, когда принималось решение об учреждении «Зеленой премии», организаторы стремились донести мысль о том, что каждый из жителей нашей страны может внести важный вклад в сохранение природы России. Неважно, делается ли это в рамках небольшой региональной инициативы или крупного федерального проекта. Важна сама цель, которая заключается в том, чтобы изменить отношение населения к окружающему миру, повысить уровень осознанности граждан в экологических вопросах. «Тогда мы и не подозревали, что спустя три года наша премия так разрастется: в этом году экспертное жюри внимательно изучило более 13 тысяч проектов в тринадцати различных номинациях. Для нас важен каждый участник, ведь именно их стремление и инициатива двигают нас вперед. Мы искренне благодарны всем за участие и желаем успехов в будущем. А победителям хотим выразить самые тёплые поздравления!» — подытожил глава РЭО.

Члены жюри в этом году оценивали проекты по тринадцати номинациям в составе трех треков: общественного, профессионального и юннатского. Оценка проектов в рамках закрытой номинации «Регионы России», или «Зеленый рейтинг», проводилась на основе методологии РЭО, базирующейся на данных статистики и результатах соцопроса. Об этом пишет 56orb.ru.

Лауреатам вручили денежные награды в размере от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. В совокупности участникам вручили 9 миллионов рублей на реализацию их проектов. В общественный трек вошло пять номинаций. В номинации «Экологические лидеры» обладателями наград стали три победителя — им вручили гранты по 1 000 000 рублей. Лауреат премии в категории «Экологическая семья» получил сертификат на 500 тысяч рублей на семейный тур. Трем лауреатам в номинации «Экологические центры» предоставили гранты по 500 000 рублей. В категории «Экологическое предпринимательство» трое победителей стали обладателями грантов по 500 000 рублей.

Десяти лауреатам в номинации «Студенчество» предоставили студенческие стипендии по 150 000 рублей. В номинации «Лидеры юннатов» трека «Зеленая премия. Юннаты» пятерым победителям вручили гранты по 200 000 рублей.

В команду жюри вошли представители госучреждений, работающие в сфере экологии, участники отрасли по обращению с ТКО, представители бизнеса и научного сообщества, а также знаменитости из мира культуры и спорта. Они отобрали самые перспективные проекты, продемонстрировавшие вовлеченность населения и возможность их масштабирования на территории всей России.

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