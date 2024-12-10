Денис Буцаев: В РЭО огласили список лауреатов «Зеленой премии — 2024»

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, когда принималось решение об учреждении «Зеленой премии», организаторы стремились донести мысль о том, что каждый из жителей нашей страны может внести важный вклад в сохранение природы России. Неважно, делается ли это в рамках небольшой региональной инициативы или крупного федерального проекта. Важна сама цель, которая заключается в том, чтобы изменить отношение населения к окружающему миру, повысить уровень осознанности граждан в экологических вопросах. «Тогда мы и не подозревали, что спустя три года наша премия так разрастется: в этом году экспертное жюри внимательно изучило более 13 тысяч проектов в тринадцати различных номинациях. Для нас важен каждый участник, ведь именно их стремление и инициатива двигают нас вперед. Мы искренне благодарны всем за участие и желаем успехов в будущем. А победителям хотим выразить самые тёплые поздравления!» — подытожил глава РЭО.