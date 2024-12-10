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Posted 10 декабря, 11:43

Published 10 декабря, 11:43

Modified 10 декабря, 11:45

Updated 10 декабря, 11:45

Депутат в Екатеринбурге возмутился неравенством районов

Депутат в Екатеринбурге возмутился неравенством районов

10 декабря 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney.
Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников негативно отнесся к тому, что Академическому району достается больше внимания, чем остальным.

Депутаты гордумы во время заседания приняли городской бюджет на 2025 год. Александр Колесников возмутился тем, что Академическим районом власти занимаются больше в сравнении с остальными районами и провел аналогию с брошенными женами, пишет 66.ру.

Глава департамента финансов Анна Турунцева сообщила, что деньги, выделяемые Академу, являются целевыми выплатами. Депутат района Станислав Киселев не согласился с Колесниковым и сравнил районы с детьми, а Академ — с новорожденным ребенком, которому нужно много внимания.

Напомним, размер минимальной пенсии в Нижнем Тагиле в 2025 году увеличится до 15 тысяч рублей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Финансы#Депутаты#Александр Колесников#Власть#Екатеринбург#Академический район#Городской бюджет
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