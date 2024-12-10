Депутат в Екатеринбурге возмутился неравенством районов

Posted 10 декабря, 11:43
Published 10 декабря, 11:43
Modified 10 декабря, 11:45
Updated 10 декабря, 11:45
Депутаты гордумы во время заседания приняли городской бюджет на 2025 год. Александр Колесников возмутился тем, что Академическим районом власти занимаются больше в сравнении с остальными районами и провел аналогию с брошенными женами, пишет 66.ру.
Глава департамента финансов Анна Турунцева сообщила, что деньги, выделяемые Академу, являются целевыми выплатами. Депутат района Станислав Киселев не согласился с Колесниковым и сравнил районы с детьми, а Академ — с новорожденным ребенком, которому нужно много внимания.
Напомним, размер минимальной пенсии в Нижнем Тагиле в 2025 году увеличится до 15 тысяч рублей.