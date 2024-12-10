Депутаты Свердловского заксобрания поддержали увеличение тарифов ЖКХ

Отчет МинЖКХ показал, что к 1 ноября текущего года заменены 810 с небольшим километров труб отопления, что выше плана почти на 5% и свыше 370 километров водопровода (план также перевыполнен). В регионе обновили почти 260 км электросети, как и планировалось, а также проложили около 200 километров канализационных труб с превышением плана на 2,7%.