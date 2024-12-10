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Posted 10 декабря, 13:48

Published 10 декабря, 13:48

Modified 10 декабря, 13:50

Updated 10 декабря, 13:50

Депутаты Свердловского заксобрания поддержали увеличение тарифов ЖКХ

Депутаты Свердловского заксобрания поддержали увеличение тарифов ЖКХ

10 декабря 2024, 13:48
Фото: Изображение Midjourney.
Депутаты Свердловского законодательного собрания поддержали увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги. Требуются срочные меры по модернизации сетей.

В законодательное собрание Свердловской области поступил отчет регионального министерства ЖКХ о модернизации коммунальных сетей. Парламентарии приняли документ к сведению.

В повестке увеличение тарифов и ускорение темпов модернизации, — заявил председатель заксобрания области по модернизации инфраструктура Валентин Лаппо.

Отчет МинЖКХ показал, что к 1 ноября текущего года заменены 810 с небольшим километров труб отопления, что выше плана почти на 5% и свыше 370 километров водопровода (план также перевыполнен). В регионе обновили почти 260 км электросети, как и планировалось, а также проложили около 200 километров канализационных труб с превышением плана на 2,7%.

В будущем году на модернизацию ЖКХ в бюджете заложено почти 18 миллиардов, из них семь — из казны региона.

Ранее стало известно, что свердловчанам начали рассылать поддельные квитанции за ЖКУ.

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#Александра Никитская#Депутаты#ЖКХ#Тариф#Трубы#Инфраструктура#Оплата ЖКХ#Екатеринбург#Заксобрание
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