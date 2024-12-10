Директор Театра кукол в Нижнем Тагиле рассказала о новых проектах и переезде на ГГМ

Posted 10 декабря, 15:43
Published 10 декабря, 15:43
Modified 10 декабря, 15:45
Updated 10 декабря, 15:45
Театр кукол — старейшее из действующих профессиональных театральных учреждений Нижнего Тагила — был основан в 1944 году. При этом самому зданию совсем недавно исполнилось 65 лет. Коллектив получил его только на свое 25-летие.
Здесь, в отдельном зале, проводятся спектакли для малышей, в большом — постановки для дошколят, школьников и даже для взрослых. При этом вместимость небольшая — всего 180 гостей.
Здание 1260 квадратных метров, подвала и чердака нет. Работая над проектом строительства нового помещения, мы бы хотели перенести туда особо значимые для каждого объекты, связанные с историей театра, в том числе настенное панно, — рассказала директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачева.
Ежегодно в театре готовят от 5 до 7 спектаклей, и в новом сезоне здесь, уже по традиции, выпустят несколько премьер. Так, тагильчане смогут увидеть на сцене постановку «Маугли». Еще рассматриваются традиционные сказки, но совершенно в другом прочтении, затрагивающем острые социальные темы. В коллаборации даже принимал участие добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Волк и семеро козлят» — одна из таких сказок. Не только волк злой, но и коза по какой-то причине не научила детей бдительности. Как детей обманывают, нужно учить их не поддаваться этому. В спектакле объясняется и фраза «перековал голос». Современные технологии тоже позволяют это сделать, заменить один голос на совершенно другой. В целом же планов на самом деле много, будем трудиться, — пояснила руководитель учреждения.
Подрядная организация ООО «Бимтехнет», которая выиграла тендер на строительство нового помещения, по ряду объективных причин не укладывается в первоначальные сроки по подготовке проектно-сметной документации. Новая дата переместилась на 31 марта 2025 года.
Возможно, сама компания не до конца оценила свои силы, но и мы очень требовательные. Мы строим уникальное здание, примеров которому еще нет ни в одном городе страны. С точки зрения удобства внутренних помещений здесь должно быть все в лучшем виде. Театр должен быть настолько идеальным, чтобы на 100 лет вперед к нему не было никаких претензий, поэтому нужно заранее предусмотреть все тонкости, — добавила Татьяна Ткачева.
В старом здании действительно накопилось много проблем. Само помещение холодное, проводка старая. Кроме того, цехи для изготовления декораций и пошива кукол очень маленькие. А подсобного помещения и вовсе нет, его арендуют в районе Лисьей горы — ближе ничего подходящего не нашлось. Однако, несмотря на все трудности, коллектив очень любит свою работу.
Мы находимся на старте новогодней кампании, а между тем у театра очень много других забот, желаний и моментов, на которые можно пожаловаться. Важно, чтобы все знали, как работает этот мини-завод. В настоящее время на сцене идет репетиция, а на малой сегодня состоялся премьерный показ новогодней сказки для самых маленьких зрителей, — резюмировала директор театра.
По словам членов постоянной комиссии по социальной политике, они давно стремились попасть в Театр кукол, чтобы из первых уст узнать о планах развития учреждения.
Нет ни одного тагильчанина, который так или иначе не был бы связан с театром и не интересовался бы его судьбой. Кто-то приходит сюда сам, кто-то с детьми или внуками. Когда мы обсуждаем проект переноса Театра кукол в микрорайон ГГМ, встречается много недовольных этим. Расположение в центре города удобнее всего родителям малышей. Здесь и транспортная развязка хорошо развита, и место историческое, — считает председатель комиссии Галина Масликова.
Реализация проекта должна пройти как можно скорее, говорят депутаты.
Конечно мы сегодня увидели, в каких условиях трудятся работники учреждения. Все мы видим только красивую картинку, видим прекрасных актеров, выступающих на сцене. Но коллективу недостаточно имеющихся возможностей для полноценного развития, не хватает площадей. Наши актеры могут и должны реализовывать свои проекты и задумки в самых современных условиях. Мы можем гордиться нашим театром, далеко не в каждом городе есть подобные примеры, — подытожила депутат.