Директор Театра кукол в Нижнем Тагиле рассказала о новых проектах и переезде на ГГМ

В старом здании действительно накопилось много проблем. Само помещение холодное, проводка старая. Кроме того, цехи для изготовления декораций и пошива кукол очень маленькие. А подсобного помещения и вовсе нет, его арендуют в районе Лисьей горы — ближе ничего подходящего не нашлось. Однако, несмотря на все трудности, коллектив очень любит свою работу.