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Posted 10 декабря, 04:21

Published 10 декабря, 04:21

Modified 10 декабря, 04:23

Updated 10 декабря, 04:23

Для опасных отходов в Екатеринбурге открыты мобильные пункты приема

Для опасных отходов в Екатеринбурге открыты мобильные пункты приема

10 декабря 2024, 04:21
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге установили мобильные пункты приема для опасных бытовых отходов.

Так, екатеринбуржцы смогут сдавать ртутные лампы и градусники, батарейки и аккумуляторы, а также компьютеры и оргтехнику, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Вышеуказанные пункты располагаются на улицах 8 марта, Первомайской, Луначарского, Предельной, Московской, Мельковской, Бабушкина, а также на проспекте Академика Сахарова.

Напомним, в лесу в Первоуральске был обнаружен строительный мусор, оставшийся после сноса домов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Мусор#Отходы#Бытовые отходы#Мэрия#Компьютеры#Екатеринбург#Сбор отходов
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