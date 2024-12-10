Для опасных отходов в Екатеринбурге открыты мобильные пункты приема

Posted 10 декабря, 04:21
Published 10 декабря, 04:21
Modified 10 декабря, 04:23
Updated 10 декабря, 04:23
Так, екатеринбуржцы смогут сдавать ртутные лампы и градусники, батарейки и аккумуляторы, а также компьютеры и оргтехнику, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Вышеуказанные пункты располагаются на улицах 8 марта, Первомайской, Луначарского, Предельной, Московской, Мельковской, Бабушкина, а также на проспекте Академика Сахарова.
Напомним, в лесу в Первоуральске был обнаружен строительный мусор, оставшийся после сноса домов.