ФОМС: Правительство РФ сохранило выплаты врачам за раннее выявление онкологии по ОМС

Posted 10 декабря, 15:21
Published 10 декабря, 15:21
Modified 10 декабря, 15:21
Updated 10 декабря, 15:21
Как пишет ТАСС, соответствующее финансовое поощрение получают медики, помогающие своевременно диагностировать онкологические заболевания. Так, выплата положена медику, направившему пациента на консультацию к врачу-специалисту и диагностическое исследование в ходе или по итогам проведения диспансеризации или профилактического медосмотра.
За каждый диагноз, подтвержденный после такого направления, территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) направляет медучреждению допфинансирование, которое в итоге будет использовано для поощрения конкретных врачей.
В подписанном документе указано, что на реализацию такой инициативы государство распределило между территориальными фондами ОМС свыше 121 миллиона рублей.
Председатель ФОМС Илья Баланин, который присутствовал в Совфеде на рассмотрении бюджета на 2025 год, отметил, что в наступающем году на лечение онкобольных направят порядка 390 миллиардов рублей, из чего следует, что динамика по финансированию данного направления медицинской помощи за год будет составлять 12%, то есть 40 миллиардов рублей.