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Posted 10 декабря, 15:21

Published 10 декабря, 15:21

Modified 10 декабря, 15:21

Updated 10 декабря, 15:21

ФОМС: Правительство РФ сохранило выплаты врачам за раннее выявление онкологии по ОМС

ФОМС: Правительство РФ сохранило выплаты врачам за раннее выявление онкологии по ОМС

10 декабря 2024, 15:21
Фото: 1MI.
В России в наступающем году медицинским работникам, как и ранее, планируют выплачивать надбавки за диагностированную на ранних стадиях онкологию. Распоряжение о распределении средств на реализацию такой инициативы уже подписано, о чем отчитались в пресс-службе Правительства России.

Как пишет ТАСС, соответствующее финансовое поощрение получают медики, помогающие своевременно диагностировать онкологические заболевания. Так, выплата положена медику, направившему пациента на консультацию к врачу-специалисту и диагностическое исследование в ходе или по итогам проведения диспансеризации или профилактического медосмотра.

За каждый диагноз, подтвержденный после такого направления, территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) направляет медучреждению допфинансирование, которое в итоге будет использовано для поощрения конкретных врачей.

В подписанном документе указано, что на реализацию такой инициативы государство распределило между территориальными фондами ОМС свыше 121 миллиона рублей.

Председатель ФОМС Илья Баланин, который присутствовал в Совфеде на рассмотрении бюджета на 2025 год, отметил, что в наступающем году на лечение онкобольных направят порядка 390 миллиардов рублей, из чего следует, что динамика по финансированию данного направления медицинской помощи за год будет составлять 12%, то есть 40 миллиардов рублей.

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