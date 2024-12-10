ФОМС: Правительство РФ сохранило выплаты врачам за раннее выявление онкологии по ОМС

Председатель ФОМС Илья Баланин, который присутствовал в Совфеде на рассмотрении бюджета на 2025 год, отметил, что в наступающем году на лечение онкобольных направят порядка 390 миллиардов рублей, из чего следует, что динамика по финансированию данного направления медицинской помощи за год будет составлять 12%, то есть 40 миллиардов рублей.