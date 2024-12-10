Хлопот не оберетесь: эксперты назвали гаджеты, которые запрещено выключать из сети

Posted 10 декабря, 15:56
Published 10 декабря, 15:56
Modified 10 декабря, 15:58
Updated 10 декабря, 15:58
Эти приборы должны оставаться включенными, чтобы поддерживать температуру и сохранять продукты. Но дело не только в этом: при частом включении и выключении холодильника компрессор испытывает дополнительную нагрузку, что может привести к его поломке.
Эти устройства обеспечивают доступ в интернет и должны быть включены постоянно, чтобы поддерживать подключение к сети и обеспечивать работу смарт-устройств. Частое отключение приводит к сбоям в настройках роутера. Некоторые роутеры могут зависать или не работать должным образом после повторного включения. Кроме того, частое включение и отключение устройства может негативно сказаться на его внутренней электронике.
Лидер по количеству поломок из-за частых отключений — это OLED-телевизор. Дело в том, что пиксели на OLED-экранах обновляются в фоновом режиме автоматически. Прерывание этого процесса может отрицательно отразиться на качестве картинки, — пишут эксперты Techinsider.ru.
OLED-телевизоры работают на органических светоизлучающих диодах, которые могут быть подвержены риску «выгорания». Резкое выключение питания может привести к неравномерному распределению тока, что потенциально может негативно повлиять на срок службы матрицы.
Струйные принтеры используют жидкие чернила, которые могут высыхать в специальных отсеках, если принтер выключен длительное время — это ухудшает качество печати. Кроме того, при каждом новом включении головка принтера начинает автоматически очищаться, расходуя большое количество краски.
Если вам необходимо отключить какое-либо устройство, например, для экономии энергии или во время длительного отсутствия, всегда следуйте инструкциям производителя.
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