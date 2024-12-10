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Posted 10 декабря, 15:56

Published 10 декабря, 15:56

Modified 10 декабря, 15:58

Updated 10 декабря, 15:58

Хлопот не оберетесь: эксперты назвали гаджеты, которые запрещено выключать из сети

Хлопот не оберетесь: эксперты назвали гаджеты, которые запрещено выключать из сети

10 декабря 2024, 15:56
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Некоторые бытовые приборы и устройства не рекомендуется выключать из сети по разным причинам, связанным с их функциональностью, безопасностью или необходимостью постоянной работы. О каких гаджетах идет речь — читайте в нашем материале.

Холодильник и морозильная камера

Эти приборы должны оставаться включенными, чтобы поддерживать температуру и сохранять продукты. Но дело не только в этом: при частом включении и выключении холодильника компрессор испытывает дополнительную нагрузку, что может привести к его поломке.

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Роутеры и модемы

Эти устройства обеспечивают доступ в интернет и должны быть включены постоянно, чтобы поддерживать подключение к сети и обеспечивать работу смарт-устройств. Частое отключение приводит к сбоям в настройках роутера. Некоторые роутеры могут зависать или не работать должным образом после повторного включения. Кроме того, частое включение и отключение устройства может негативно сказаться на его внутренней электронике.

OLED-телевизоры

Лидер по количеству поломок из-за частых отключений — это OLED-телевизор. Дело в том, что пиксели на OLED-экранах обновляются в фоновом режиме автоматически. Прерывание этого процесса может отрицательно отразиться на качестве картинки, — пишут эксперты Techinsider.ru.

OLED-телевизоры работают на органических светоизлучающих диодах, которые могут быть подвержены риску «выгорания». Резкое выключение питания может привести к неравномерному распределению тока, что потенциально может негативно повлиять на срок службы матрицы.

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Не выключайте принтер из сети, если не хотите покупать краску каждую неделю. Фото: 1MI

Струйные принтеры

Струйные принтеры используют жидкие чернила, которые могут высыхать в специальных отсеках, если принтер выключен длительное время — это ухудшает качество печати. Кроме того, при каждом новом включении головка принтера начинает автоматически очищаться, расходуя большое количество краски.

Если вам необходимо отключить какое-либо устройство, например, для экономии энергии или во время длительного отсутствия, всегда следуйте инструкциям производителя.

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