Хлопот не оберетесь: эксперты назвали гаджеты, которые запрещено выключать из сети

Эти устройства обеспечивают доступ в интернет и должны быть включены постоянно, чтобы поддерживать подключение к сети и обеспечивать работу смарт-устройств. Частое отключение приводит к сбоям в настройках роутера. Некоторые роутеры могут зависать или не работать должным образом после повторного включения. Кроме того, частое включение и отключение устройства может негативно сказаться на его внутренней электронике.