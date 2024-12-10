Индекс цен на потребительские товары в Свердловской области превысил 100%

Posted 10 декабря, 15:58
Published 10 декабря, 15:58
Modified 10 декабря, 16:00
Updated 10 декабря, 16:00
Заместитель министра агро-промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская назвала темпы роста индексов (ИПЦ) потребительских цен в регионе.
На продукты питания ИПЦ оказался равен среднему показателю по стране и составил 106,4%.
При этом если разделить индекс на все товары и услуги, то на Среднем Урале ИПЦ оказался чуть ниже, чем по стране — 106,51 против 106,57% в России.
Непродовольственные товары в Свердловской области подорожали на 0,2% больше, чем выросли цены в РФ (+4,7%), сообщает «Бизнес-журнал: Урал».
Самый бурный рост цен в субъекте показали услуги. Если по России показатель равен 109,86%, то в Екатеринбурге и области ИПЦ достиг 110,4%.
Ранее стало известно, что власти Свердловской области нашли способ сдержать рост цен на сливочное масло в регионе.