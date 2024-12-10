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Posted 10 декабря, 15:58

Published 10 декабря, 15:58

Modified 10 декабря, 16:00

Updated 10 декабря, 16:00

Индекс цен на потребительские товары в Свердловской области превысил 100%

10 декабря 2024, 15:58
Индекс потребительских цен в Свердловской области с декабря прошлого года по октябрь 2024 года на все товары и услуги вырос немного меньше, чем в среднем по стране. На продукты питания ИПЦ равен цифре по России.

Заместитель министра агро-промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская назвала темпы роста индексов (ИПЦ) потребительских цен в регионе.

На продукты питания ИПЦ оказался равен среднему показателю по стране и составил 106,4%.

При этом если разделить индекс на все товары и услуги, то на Среднем Урале ИПЦ оказался чуть ниже, чем по стране — 106,51 против 106,57% в России.

Непродовольственные товары в Свердловской области подорожали на 0,2% больше, чем выросли цены в РФ (+4,7%), сообщает «Бизнес-журнал: Урал».

Самый бурный рост цен в субъекте показали услуги. Если по России показатель равен 109,86%, то в Екатеринбурге и области ИПЦ достиг 110,4%.

Ранее стало известно, что власти Свердловской области нашли способ сдержать рост цен на сливочное масло в регионе.

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#Александра Никитская#Общество#Продукты#Рост цен#Инфляция#Рост цен на продукты#Подорожание#Екатеринбург
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