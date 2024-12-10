Индекс цен на потребительские товары в Свердловской области превысил 100%

Индекс потребительских цен в Свердловской области с декабря прошлого года по октябрь 2024 года на все товары и услуги вырос немного меньше, чем в среднем по стране. На продукты питания ИПЦ равен цифре по России.