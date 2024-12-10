Катырин назвал прозрачное законодательство ключом к борьбе с коррупцией

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подчеркнул, что в каждой стране создается своя система борьбы с коррупцией, и ТПП РФ, представляющая интересы бизнеса, не может оставаться в стороне. Основная задача организации — обеспечить прозрачность законодательных процессов. Чем более открытыми являются законы, тем легче их воспринимать всем участникам экономики, вне зависимости от их области деятельности. Поэтому в ТПП РФ внимательно отслеживают законодательные изменения, поддерживая около ста законопроектов ежегодно, от старта обсуждений до завершения их рассмотрения. Каждый год в организацию поступает порядка двух тысяч нормативных документов для анализа их воздействия. Первым этапом анализа любого законопроекта является проверка на коррупционность.