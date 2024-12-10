Катырин назвал прозрачное законодательство ключом к борьбе с коррупцией

Posted 10 декабря, 08:49
Published 10 декабря, 08:49
Modified 10 декабря, 09:06
Updated 10 декабря, 09:06
В исследовании указывается, что свыше 50% опрошенных отметили негативное влияние коррупции на развитие их бизнеса. Однако большинство респондентов заметили, что уровень коррупционных проявлений в России снизился за последние пять лет, сообщает gorod55.ru.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подчеркнул, что в каждой стране создается своя система борьбы с коррупцией, и ТПП РФ, представляющая интересы бизнеса, не может оставаться в стороне. Основная задача организации — обеспечить прозрачность законодательных процессов. Чем более открытыми являются законы, тем легче их воспринимать всем участникам экономики, вне зависимости от их области деятельности. Поэтому в ТПП РФ внимательно отслеживают законодательные изменения, поддерживая около ста законопроектов ежегодно, от старта обсуждений до завершения их рассмотрения. Каждый год в организацию поступает порядка двух тысяч нормативных документов для анализа их воздействия. Первым этапом анализа любого законопроекта является проверка на коррупционность.
Также исследование выявило, что наиболее коррумпированными сферами, связанными с бизнесом, являются теневой бизнес и получение различных разрешений и справок.
Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты России, отметила изменения в формате голосования в этом году. Ранее процесс проходил методом открытого голосования, когда любой желающий мог проголосовать по предоставленной ссылке, а теперь дополнительно проводятся индивидуальные расширенные интервью. Ожидалось, что общение с бизнесменами займет около часа, но на практике беседы длились 2-3 часа. Вопрос о том, что должно сделать государство и как необходимо выстраивать антикоррупционную политику, оказался для представителей бизнес-сообщества очень острой темой.
На мероприятии также прошел антикоррупционный диктант, в котором любой желающий мог проверить свои знания законодательства. Этот диктант проводился как в очном, так и в онлайн-формате и привлек в том числе множество студентов.
Светлана Орлова, аудитор Счетной палаты России, высказала мнение о том, что ТПП РФ занимается серьезной системной работой, и подчеркнула важность привлечения молодежи. Она предложила пригласить победителей диктанта в Счетную палату, чтобы они могли больше узнать о ее деятельности.
По итогам диктанта участники, показавшие лучшие результаты, получили специальное свидетельство от Торгово-промышленной палаты России.