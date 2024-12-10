Кузбассовцы увидят в небе мощный метеоритный дождь

Posted 10 декабря, 16:49
Published 10 декабря, 16:49
Modified 10 декабря, 16:50
Updated 10 декабря, 16:50
С 17 по 26 декабря Земля будет пролетать сквозь поток метеоров, оставленный периодической кометой 8P/Туттля — поток Урсиды. На всей территории России, в том числе в Кузбассе, откроется прекрасный вид на падающие звезды. В самую длинную ночь — с 21 на 22 декабря — произойдет пик, пишет VSE42.RU.
Как пояснили в Московском планетарии, радиант Урсид, то есть место «вылета» метеоров, находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица. Последняя по-латыни называется Ursa Minor, отсюда и название Урсиды.
— С 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, наблюдаем звездопад из созвездия Малая Медведица. Метеорный поток Урсиды подарит до 10 метеоров в час, — сказали в планетарии.
А прямо сейчас можно попытаться увидеть другой метеорный поток — Геминиды, однако этому мешает полнолуние.