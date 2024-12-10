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Posted 10 декабря, 16:49

Published 10 декабря, 16:49

Modified 10 декабря, 16:50

Updated 10 декабря, 16:50

Кузбассовцы увидят в небе мощный метеоритный дождь

10 декабря 2024, 16:49
В самую длинную ночь года в кузбасском небе можно будет наблюдать метеоритный поток.

С 17 по 26 декабря Земля будет пролетать сквозь поток метеоров, оставленный периодической кометой 8P/Туттля — поток Урсиды. На всей территории России, в том числе в Кузбассе, откроется прекрасный вид на падающие звезды. В самую длинную ночь — с 21 на 22 декабря — произойдет пик, пишет VSE42.RU.

Как пояснили в Московском планетарии, радиант Урсид, то есть место «вылета» метеоров, находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица. Последняя по-латыни называется Ursa Minor, отсюда и название Урсиды.

— С 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, наблюдаем звездопад из созвездия Малая Медведица. Метеорный поток Урсиды подарит до 10 метеоров в час, — сказали в планетарии.

А прямо сейчас можно попытаться увидеть другой метеорный поток — Геминиды, однако этому мешает полнолуние.

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