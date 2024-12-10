Кузбассовцы увидят в небе мощный метеоритный дождь

С 17 по 26 декабря Земля будет пролетать сквозь поток метеоров, оставленный периодической кометой 8P/Туттля — поток Урсиды. На всей территории России, в том числе в Кузбассе, откроется прекрасный вид на падающие звезды. В самую длинную ночь — с 21 на 22 декабря — произойдет пик, пишет VSE42.RU.