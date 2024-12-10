Метеорологи объяснили отсутствие снега в декабре в Свердловской области

Синоптик отметила, что активные циклоны идут довольно далеко от Среднего Урала, и субъект России не попадает под области с осадками. Но за последние несколько дней в регионе похолодало: температура понизилась ниже нормы на пару градусов, пишет E1 со ссылкой на Шепоренко.