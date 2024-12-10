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Posted 10 декабря, 16:36

Published 10 декабря, 16:36

Modified 10 декабря, 16:38

Updated 10 декабря, 16:38

Метеорологи спрогнозировали снег и похолодание в Свердловской области

Метеорологи объяснили отсутствие снега в декабре в Свердловской области

10 декабря 2024, 16:36
Фото: 1MI.

Метеорологи спрогнозировали снег и похолодание в Свердловской области

Метеорологи рассказали, какая погода придет в Свердловскую область в декабре после отсутствия снега.

Главный метеоролог Урала Галина Шепоренко рассказала, какая погода придет в Свердловскую область в декабре. Первый зимний месяц начался в Екатеринбурге и области с теплой и бесснежной погоды, однако скоро она изменится.

Синоптик отметила, что активные циклоны идут довольно далеко от Среднего Урала, и субъект России не попадает под области с осадками. Но за последние несколько дней в регионе похолодало: температура понизилась ниже нормы на пару градусов, пишет E1 со ссылкой на Шепоренко.

Уже на текущей рабочей неделе Свердловскую область должны накрыть снегопады: снежный покров останется лежать до Нового года. В ближайшие выходные 14–15 декабря температура понизится, и снег на улицах городов и в зеленых массивах подмерзнет, предупредила метеоролог.

Шепоренко напомнила, что нынешнее начало зимы без снега наблюдали жители региона и ранее — например, в 2020 году.

Ранее сообщалось, что 10 декабря столицу Урала завалило снегом.

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#Александра Никитская#Свердловская область#Снег#Осадки#Погода#Прогноз#Зима#Екатеринбург
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