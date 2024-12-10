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Posted 10 декабря, 09:05

Published 10 декабря, 09:05

Modified 10 декабря, 09:07

Updated 10 декабря, 09:07

На командировки юных спортсменов в Нижнем Тагиле сократят расходы

На командировки юных спортсменов в Нижнем Тагиле сократят расходы

10 декабря 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле будут на 20% сокращены траты на командировки юных спортсменов, которые ездят на соревнования в другие города.

Так, если в 2024 году на эти цели было выдано почти 26 миллионов рублей, в 2025 году выделили около 20 миллионов, рассказали во время думской комиссии сотрудники управления по развитию физкультуры и спорта.

По словам заместителя главы управления Юлии Ковиной, чиновники надеются на корректировки в выделенном бюджете, а также они будут просить допфинансирование, пишет ИА «Все новости».

Сообщается, что расходы на сборы и мероприятия каждый год не полностью удовлетворяют потребности спортивных организаций города.

Напомним, жители Свердловской области в 2025 году получат больше денег на медицинскую страховку.

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