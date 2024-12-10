На командировки юных спортсменов в Нижнем Тагиле сократят расходы

Posted 10 декабря, 09:05
Published 10 декабря, 09:05
Modified 10 декабря, 09:07
Updated 10 декабря, 09:07
Так, если в 2024 году на эти цели было выдано почти 26 миллионов рублей, в 2025 году выделили около 20 миллионов, рассказали во время думской комиссии сотрудники управления по развитию физкультуры и спорта.
По словам заместителя главы управления Юлии Ковиной, чиновники надеются на корректировки в выделенном бюджете, а также они будут просить допфинансирование, пишет ИА «Все новости».
Сообщается, что расходы на сборы и мероприятия каждый год не полностью удовлетворяют потребности спортивных организаций города.
Напомним, жители Свердловской области в 2025 году получат больше денег на медицинскую страховку.