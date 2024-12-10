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Posted 10 декабря, 06:58

Published 10 декабря, 06:58

Modified 10 декабря, 07:00

Updated 10 декабря, 07:00

На новом участке ЕКАД в Свердловской области пропало уличное освещение

На новом участке ЕКАД в Свердловской области пропало уличное освещение

10 декабря 2024, 06:58
Фото: 1MI.
На новом дорожном участке ЕКАД от Полевского до Челябинского тракта перестали работать фонари. Водители стали жаловаться на темную дорогу.

Так, по словам очевидицы, перед праздниками на этой дороге стало больше грузовиков, которые ездят на высокой скорости. Другой свердловчанин рассказал, что на трассе недавно насмерть сбили лошадь, пишет Е1.

В «Уралуправтодоре» сообщили, что произошел сбой в работе оборудования управления освещением дороги. Сейчас специалисты обследуют оборудование, затем они заменят технику.

Напомним, 9 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле на Вагонке временно отключили два светофора из-за аварии.

В Нижнем Тагиле жители Дзержинского района остались без света
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#Елизавета Зиборова#Общество#Специалисты#Трасса#Водители#Скорость#Сбой#Освещение#Обследование#Уличное освещение#ЕКАД#Фонари#Екатеринбург
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