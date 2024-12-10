На новом участке ЕКАД в Свердловской области пропало уличное освещение

Posted 10 декабря, 06:58
Published 10 декабря, 06:58
Modified 10 декабря, 07:00
Updated 10 декабря, 07:00
Так, по словам очевидицы, перед праздниками на этой дороге стало больше грузовиков, которые ездят на высокой скорости. Другой свердловчанин рассказал, что на трассе недавно насмерть сбили лошадь, пишет Е1.
В «Уралуправтодоре» сообщили, что произошел сбой в работе оборудования управления освещением дороги. Сейчас специалисты обследуют оборудование, затем они заменят технику.
Напомним, 9 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле на Вагонке временно отключили два светофора из-за аварии.